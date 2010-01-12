Россия увеличила добычу нефти, газа - сократила

Россия. В 2009 году добыча нефти и газового конденсата выросла на 1,2%, по сравнению с 2008 годом. В 2009 г. добыча природного газа упала на 12,4%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Сбываются худшие прогнозы в отношении российской экономики. Данная ситуация четко демонстрирует вред естественной монополии. Необоснованно завышенные цены на природный газ сыграли с Россией злую шутку. Спрос на голубое топливо будет неумолимо падать за счет энергосбережения и перехода на альтернативные источники энергии. В тот же момент, отказаться от высоких цен на газ Россия уже не может - необоснованные затраты превысили возможные будущие доходы от добычи.