ГМК Украины продолжил падение

Украина. По предварительным данным, украинские предприятия горно-металлургического комплекса в 2009 году сократили производство чугуна, стали и проката на 15-20%, по сравнению с 2008 годом, железорудного сырья – на 3-19%, при этом выпуск окатышей незначительно вырос.

Криворожский горно-металлургический комбинат "Arcelor Mittal Кривой Рог" в 2009 году сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 17,2%, по сравнению с 2008 годом, стали - на 18,9%, чугуна - на 21,6%.

«Днепроспецсталь» в 2009 году сократила производство готового проката, по оперативным данным, на 43,1% по сравнению с 2008 годом, стали - на 46,2%.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в 2009 году снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 28%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Рост объемов выпуска предприятиями ГМК в 2009 году был просто нереален. Девальвация гривни, падение мирового спроса, рост цен на природный газ существенно подкосили украинских металлургов. Просто чудо, что падение не было еще больше.