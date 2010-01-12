ПР не даст результативно провести внеочередное заседание ВР

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ обвиняет фракцию Партии регионов в блокировании результативного проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам в Киеве.

“Представители Партии регионов внесли свой проект повестки дня на завтрашнее внеочередное заседание ВР, где поставили 60 вопросов, понимая, что Владимир ЛИТВИН будет не проводить заседание, а будет проводить его заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ, они надеются, что рассмотрение 60 вопросов не даст возможности рассмотреть наиболее важные для Украины вопросы защиты прав избирателей для честных выборов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый премьер напомнил, что БЮТ инициировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия закона о голосовании дома без документального подтверждения состояния здоровья избирателя.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 163 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания ВР.