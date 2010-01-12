К Земле приближается необычный астероид

Киев. 12 января. УНИАН. Астрономы обнаружили загадочный астероид, параметры орбиты которого заставляют предполагать, что это может быть созданный человеком космический аппарат, в среду он приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Сообщение об обнаружении этого небесного тела было опубликовано на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

Согласно расчетам ученых, астероид, получивший обозначение 2010 AL30, имеет размеры порядка 10-15 метров. В среду, около 12.48 по Гринвичу (15.48 мск) он сблизится с Землей на минимальное расстояние - 128 тысяч километров, что почти в три раза выше орбиты месторасположения геостационарных спутников.

"Этот объект... имеет период обращения один год - следовательно, это скорее созданный человеком объект, чем естественное небесное тело", - отмечают итальянские астрономы Эрнесто ГУИДО и Джованни СОСТЕРО из обсерватории Реманцакко, получившие снимки астероида.

Вместе с тем, американский астроном Алан ХАРРИС, старший научный сотрудник Института космической науки, считает, что орбита вновь открытого астероида не представляет собой ничего необычного и не похожа на обычные орбиты космических аппаратов.

В период максимального сближения с Землей астероид 2010 AL30 можно будет наблюдать в созвездии Рыб, в созвездии Ориона и созвездии Тельца как звезду 14-й величины, но разглядеть ее можно будет только в телескоп.