Кабмин подпишет соглашения со всеми областями

За первый квартал текущего года правительство должно подписать соглашения о региональном развитии со всеми областями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Луцке перед подписанием такого соглашения с Волынским областным советом.

«Я хотела бы, чтоб эта программа на базе соглашений по региональному развитию между каждой областью и правительством была подписана до 1 апреля 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что финансирование этой программы должно быть предусмотрено в бюджете 2010 года.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для каждой области будут определены приоритетные направления развития. Вместе с тем, она подчеркнула, что в соглашениях о региональном развитии для каждой области необходимо будет определить несколько зон приоритетного развития.