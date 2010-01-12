ГЛАВНОЕ на 12 декабря (день)

Хроника дня

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В Украине остаются обесточенными 126 населенных пунктов

В Украине вследствие непогоды остаются обесточенными 126 населенных пунктов в пяти областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Житомирской обесточено 85 населенных пунктов, в Ривненской – 15, в Киевской (Иванковский район) – 13, в Черниговской – 8, в Волынской – 5.

Электроснабжение возобновляют бригады облэнерго.

Финансы

Размер Фонда гарантирования вкладов увеличился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2009 года увеличился на 76 млн. грн. и по состоянию на 1 января 2010 года составил 4,302 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

За прошлый месяц количество участников фонда сократилось на три банка – до 172, а количество временных участников увеличилось с 9 до 12.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков

«Европейский», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений», «Национальный стандарт».

Societe Generale увеличил долю в «ПроФин Банке»

Societe Generale S.A. (г. Париж, Франция) увеличил долю в ПАО «ПроФин Банк» (г. Донецк) до 98,1003%, или 94 421 498 шт. акций.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, учет 33 176 004 шт. акций ПАО «ПроФин Банк», или 34,4686% проводится хранителем АО «ОТП Банк», 61 245 494 шт. акций, или 63,6317% - в системе собственного реестра ПАО «ПроФин Банк».

Донецк досрочно выкупил свои облигации

Донецк 11 января 2010 года досрочно выкупил свои облигации серии «В» на сумму 7,2 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка «Хрещатик», который является платежным агентом и организатором данного выпуска.

«Донецкий горсовет в соответствии с Проспектом эмиссии о выпуске облигаций местного займа серии «В» своевременно и в полном объеме произвел их досрочный выкуп. Собственниками этих ценных бумаг на дату оферты являлись 32 компании финансового сектора, 13 из которых воспользовались правом досрочного выкупа, предъявив бумаг на общую сумму 7,2 млн. грн. Согласно проспекту эмиссии досрочный выкуп предусмотрен на 9 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Одновременно были выплачены проценты по этим бумагам за 18-й купонный период (11 октября 2009 – 10 января 2010 гг.) из расчета 11,75% годовых, что составляет 29,62 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн.

Агро

Украина увеличила экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы в декабре вырос на 10%. Согласно предварительным данным, в декабре Украина экспортировала 1 млн. 57 тыс. тонн пшеницы по сравнению с 949,4 тыс. тонн в ноябре, сообщает УкрАгроКонсалт.

В целом с начала сезона экспорт этого товара составил 6 млн. 878,7 тыс. тонн.

Украина в декабре экспортировала 269 тыс. т подсолнечного масла

Согласно экспортным данным, в декабре было отгружено рекордный объем подсолнечного масла – 269 тыс. тонн. Это на 49% больше, чем в ноябре и на 34% декабря 2008/09 сезона (201 тыс. т).

Регионы

Кабмин подпишет программы регионального развития со всеми областями до 1 апреля

За первый квартал текущего года правительство должно подписать соглашения о региональном развитии со всеми областями Украины.

Об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Луцке перед подписанием такого соглашения с Волынским областным советом.

«Я хотела бы, чтоб эта программа на базе соглашений по региональному развитию между каждой областью и правительством была подписана до 1 апреля 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что финансирование этой программы должно быть предусмотрено в бюджете 2010 года.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для каждой области будут определены приоритетные направления развития. Вместе с тем, она подчеркнула, что в соглашениях о региональном развитии для каждой области необходимо будет определить несколько зон приоритетного развития.

Коммуникации

ВОЛЯ расширила пропускную способность своих каналов

Сегодня компания ВОЛЯ, первой среди Участников Украинской Сети обмена трафиком, запустила двадцатигигабитный канал к украинской точке обмена трафиком. Суммарная емкость каналов в сторону UA-IX теперь составляет 30 Гбит/сек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Воли", это означает существенное расширение пропускной способности каналов в украинский сегмент Интернет, а также повышение надежности доступа за счет резервного включения (компания ВОЛЯ стала первой украинской компанией, применившей технологию TenGigabitEthernet для Интернет-соединений).

Как указывается в пресс-релизе, с 1 января 2010 года суммарная емкость внешних каналов компании составляет 19 Гбит/сек, суммарная ширина каналов, подключенных к UA-IX – 30 Гбит/сек, суммарная ширина паритетных каналов – 35 Гбит/сек.

В компании также напомнили, что в 2009 году "Воля" полностью завершила внедрение 10G технологии в киевской городской сети и ядре сети. Каждая подголовная станция модемов CMTS, которые расположены в каждом районе города обслуживается не менее чем 20G каналами, что обеспечивает хороший запас емкости для обслуживания абонентов Интернет.

Президент компании ВОЛЯ, Сергей Бойко, отметил: «В условиях постоянного роста потребления информации внутри точки обмена UA-IX мы, прежде всего, заботимся о сохранении качественной услуги и заранее предвосхищаем динамику потребления. Можно сказать, что это четко показывает закономерное развитие украинского сегмента Интернет и потребность абонентов в информации. Наша задача – создать максимально комфортные условия для пользователей наших услуг».

Напомним, что в 2009 году компания увеличила почти вдвое объем включенного трафика во всех пакетах услуги высокоскоростного доступа в Интернет «Воля Бродбенд», а для абонентов услуги Интернет, которые одновременно пользуются и услугой «Воля Преміум ТВ» были введены специальные интернет-тарифы, позволяющие получать больший объем услуг на более выгодных условиях.

Абонентам наиболее популярных интернет-пакетов, «Гра» и «Життя», обеспечен бесплатный доступ к web-ресурсам, расположенным в дата-центре компании ВОЛЯ, общим объемом до 1 петабайта.

В ближайшие месяцы будет завершена установка оборудования CMTS, сертифицированного на соответствие стандарту DOCSIS 3.0 и предложены интернет-пакеты с существенно более высокой скоростью доступа в Интернет.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем 11 января, продают – по 8,09 грн./долл., на 0,3% дороже.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5%% по сравнению с 11 января и сегодня составляет 11,62/11,80 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,51-11,68 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 января вырос на 1,6% и составляет в среднем 0,2651 грн./рубль, продажи – на 2%, до 0,2742 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,10 грн./долл., на 0,3% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6% по сравнению с 11 января и сегодня составляет 11,65 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 11,80 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,68 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 января повысился на 1,8% и сегодня составляет 0,2641 грн./рубль, курс продажи – на 2,1%, до 0,2751 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 января, составляет: гривни к доллару США – 7,9905, к евро – 11,608598, к российскому рублю – 0,27152.