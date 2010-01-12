В РФ проголосовать на выборах можно в Посольстве Украины

На территории России принять участие в голосовании за избрание Президента Украины можно в Посольстве Украины в Москве или в четырех консульствах.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Выборы Президента Украины на территории РФ в этом году будут проходить на пяти участках, созданных на базе Посольства Украины в Москве, а также четырех генеральных консульств – в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Владивостоке», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, на избирательном участке №78 (г. Москва), который охватывает 38 субъектов РФ, на консульском учете состоят около 32 тысяч граждан Украины. По всей России в целом зарегистрировано около 58 тысяч украинских граждан, добавил он.

О.ВОЛОШИН заметил, что опыт предыдущих парламентских и президентских кампаний с 2004 года показывает, что наибольшая явка была во время переголосования на выборах Президента Украины 26 декабря 2004 года - она составила 22% всех внесенных в списки избирателей граждан.

«На выборах парламентских 2006 и 2007 годов проголосовали меньше 5% избирателей. Это связано с тем, что округ в Москве охватывает самые отдаленные регионы, например Иркутскую область или Красноярский край. Не все имеют возможность и желание добраться до избирательного участка», - заметил О.ВОЛОШИН.

Кроме того, по его словам, из-за того, что, в соответствии с законодательством, граждане Украины не обязаны становиться на консульский учет или с него сниматься, есть основания полагать, что не все лица, стоящие на консульском учете, находятся в России и будут голосовать здесь - многие переехали в третьи страны, вернулись на родину или просто изменили место жительства.

В то же время, О.ВОЛОШИН отметил, что, невзирая на это, сделано все, чтобы все граждане Украины знали о выборах. «Распространена информация в российских СМИ, а также участковая избирательная комиссия при содействии посольства подготовила и разослала более 32 тысяч приглашений для всех людей, которые состоят на консульском учете», - сказал он.

Пресс-секретарь Посольства Украины в РФ заметил, что в соответствии с решением Конституционного Суда Украины и соответствующим разъяснением ЦИК, проголосовать имеют право также украинцы, которые в силу определенных причин оказались на территории данного участка и могут предоставить документы, подтверждающие их законное пребывание в РФ, и удостоверение личности.

«Такими документами могут быть: миграционная карта, где проставленная дата пересечения границы, или разрешение на работу, или подтверждение об учебе в российских вузах, - рассказал О.ВОЛОШИН. - На сегодняшний день фиксируется несколько десятков звонков ежедневно, и это подтверждается информацией от российских органов ФМС, МИД и правительства Москвы”. По словам пресс-секретаря посольства, лишь в Москве разрешение на работу официально имеют более 100 тысяч украинцев. “Мы не уверены, что все они примут участие в выборах, но это автоматически увеличивает количество избирателей. И это, не включая тех граждан Украины, которые находятся в России с частными целями», - сказал О.ВОЛОШИН. При этом он напомнил, что в 2008 году Россию посетили около 6 миллионов украинцев.

Спикер посольства заметил, что граждане, которые прибыли в Москву с частной целью, для того, чтобы проголосовать, должны обратиться с письменным заявлением на избирательный участок до 19.00 17 января и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Дальше избирательная комиссия путем голосования принимает решение отдельно относительно каждого гражданина о том, включать ли его дополнительно в список избирателей. Ответственность и право включения/невключения фамилии гражданина в списки избирателей является исключительно прерогативой избирательной комиссии, добавил О.ВОЛОШИН.