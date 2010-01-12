Международные наблюдатели не удовлетворены финансированием выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал наблюдатель от ОБСЕ в Полтавской области Хайнц Рудольф фон РОР во время сегодняшней встречи с заместителем председателя Полтавской ОГА, руководителем рабочей группы, которая занимается содействием деятельности международных наблюдателей, Андреем БАРАНОВЫМ.

«У нас сложилось впечатление, что для людей, вовлеченных в избирательный процесс, выборы - это важная задача. Все делается быстрыми темпами. В целом, подготовка проходит нормально. Единственной критической проблемой считаем вопрос финансов, отсутствие средств на зарплаты и транспортные услуги», - сказал Х. фон РОР, отметив, что он поражен, как украинцы могут находить выход из любой ситуации.

О проблемах с финансированием выборов А.БАРАНОВ сказал: «Во всем мире не хватает средств. Думаю, самое важное сейчас то, как работают люди, а с финансами мы разберемся».

Мнение о том, что на данный момент избирательный процесс проходит спокойно и в соответствии с действующим украинским законодательством высказал и наблюдатель миссии ENEMO (Европейской сети организаций наблюдения за выборами) Драгош ДЖАМАН.

Чтобы облегчить работу международных наблюдателей, Полтавская ОГА подготовила для них специальную памятку. В нее вошла информация о составе рабочей группы по содействию деятельности международных наблюдателей, координаты всех территориальных округов и комиссий, административных учреждений, больниц, железнодорожных вокзалов, гостиниц, пунктов связи.