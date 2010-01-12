Супрун очень удивила Богословская

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН крайне удивлена прямыми призывами Инны БОГОСЛОВСКОЙ голосовать за Арсения ЯЦЕНЮКА. Об этом Л.СУПРУН сказала, комментируя УНИАН вчерашние теледебаты между ней и кандидатом на пост Президента Украины И.БОГОСЛОВСКОЙ на "Первом национальном".

По словам Л.СУПРУН, именно практика теледебатов во время избирательной гонки дает возможность простому избирателю реально дать оценку каждому кандидату.

"Во время теледебатов, так называемой теледуэли, кандидаты показывают свое истинное лицо. Не буду лукавить, говоря о том, что я не догадывалась о реальных заказчиках избирательной кампании Инны БОГОСЛОВСКОЙ, о чем собственно и задала вопрос. Однако я была крайне удивлена прямыми призывами Инны Германовны голосовать за А.ЯЦЕНЮКА», - говорит Л.СУПРУН.

При этом кандидат отметила, что вообще в течение теледебатов складывалось впечатление, что сегодняшних политиков, в т.ч. и И.БОГОСЛОВСКУЮ, «совершенно не интересует будущее Украины, у каждого из них есть свои хозяева, свой сценарий, свой НЗФ (Никопольский завод ферросплавов)».

По информации пресс-службы Л.СУПРУН, оn-line рейтинг эфира, рассчитанный европейским социологическим центром "PR-consalt group", показал, что во время теледебатов на "Первом национальном" Л.СУПРУН опередила И.БОГОСЛОВСКУЮ: на 62% - по интеллекту, на 54% - по знанию государственной системы, на 35% - по умению управлять эмоциями.

«Среди опрошенных - 3207 телезрителей программы, которые в SMS-режиме успели дать ответы в течение первых 15 минут после эфира. Это не рейтинг симпатий, это рейтинг впечатлений от того, что и как говорили герои во время эфира, а самое главное, как вели себя по отношению друг к другу и по отношению к другим претендентам», - сказал представитель центра в Украине Сергей МАШТАЛЕР.