Януковичу не о чем дебатировать с Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не соглашается на теледебаты с конкурентом на выборах, действующим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку ему с ней не о чем говорить, заявляет член Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«О чем дебатировать с человеком, у которого нет аргументов, кроме шапок, которые она сама же придумала, потому что ЯНУКОВИЧ к шапкам никакого отношения не имеет, (кроме) «Межигорья» - темы, которую она сама придумала», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что для Ю.ТИМОШЕНКО дебаты с лидером Партии регионов интересны, поскольку она хочет «подтянуться и солидно смотреться вместе с ЯНУКОВИЧЕМ». «ЯНУКОВИЧ - солидный политик, политический тяжеловес. За ним стоит успешный опыт работы в качестве премьер-министра», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом, считает он, Ю.ТИМОШЕНКО, дважды занимая премьерский пост, «дважды валила экономику, руины после себя оставила».

Н.АЗАРОВ отметил, что и ему с Ю.ТИМОШЕНКО не о чем дебатировать. Он напомнил, как осенью прошлого года принимал участие в одном ток-шоу с премьером и пытался поговорить с ней на экономические темы. «На моих глазах она превратилась в истеричку», - сказал депутат, добавив, что Ю.ТИМОШЕНКО тогда отказывалась говорить об экономике, при этом попрекала его государственной дачей. Н.АЗАРОВ отметил, что не приватизировал госдачу, а арендует ее.