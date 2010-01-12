На Тернопольщине автоцистерна с глицерином протаранила жилой дом

В Тернопольской области перевернулась автоцистерна с глицерином, протаранив при этом жилой дом, расположенный возле трассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла сегодня около 10.00 в селе Озерная Зборовского района.

Спасатели, которые прибыли на место вызова, не выявили разгерметизации автоцистерны. В то же время, они облили пеной бензобак для недопущения возгорания. Автомобиль отбуксировали из двора частного жилого дома.

Жертв нет. Причины аварии устанавливаются.

По предварительным заключениям работников ГАИ, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.