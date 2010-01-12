Ющенко сегодня начнет переговоры о едином кандидате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен сегодня начать официальные переговоры относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО сказал, что он будет сегодня буквально по окончании пресс-конференции проводить консультации по данному вопросу. Он добавил, что это будут первые официальные консультации относительно поддержки единого кандидата от демократических сил. По словам Президента, о результатах этих консультаций он проинформирует общественность позже.