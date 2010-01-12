Анонс на 13 января

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Юридические лица-заемщики: почему никого в стране не волнует их судьба?”, посвященная созданию и началу работы ОО “Народные финансы”, цель которой - защита прав собственности физических, а главное, юридических лиц в системе депозитно-кредитных и инвестиционных отношений в Украине. Юридические лица - это будущее государства, наполнение бюджета, рабочие места, заработная плата и пенсии граждан. Как выжить предприятиям и организациям, чьи депозиты и счета заморожены в обанкротившихся финансовых учреждениях? Почему существует фонд гарантирования возвращения вкладов физическим лицам, но никто не заботится об интересах юридических лиц? Нужен ли Общественный контроль деятельности Нацбанка и других органов власти и как это может стать реальностью? А также о других приоритетах и заданиях новосозданной организации расскажут: Александр Савченко, почетный Президент ОО «Народные финансы»; Владимир Лановой, председатель Правления ОО «Народные финансы» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - Состоится очередное заседание Апелляционного суда г. Киева, на котором будет рассмотрено уголовное дело одного из учредителей ГИСК «Элита-Центр» Игоря Цыганко (ул. Соломенская, 2-А).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому мешают государственные компании по добыче газа в Украине?”. Как и зачем уничтожаются такие государственные предприятия в Украине? Какой должна была бы быть цена на газ для украинцев, если бы его добывали государственные компании? Кто и почему причастен к разворовыванию имущества ГП НАК «Недра Украины» «Полтавнефтегазгеология» и как нарушается закон о ликвидации предприятия? Будет обнародован план борьбы против государственного рейдерства и объявлено о начале масштабной акции протеста. Участники: председатель теркома профсоюзного комитета ГП НАК «Недра Украины» «Полтавнефтегазгеология» Владимир Руденко, директор НАК «Недра Украины» «Полтавнефтегазгеология» Геннадий Сикалов, лидер «Союза левых Сил» Василий Волга, председатель ВОО «Общественный контроль» Игорь Кириченко, председатель Киевского отделения ВОО «Общественный контроль» адвокат Виктор Колбанцев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).