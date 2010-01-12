Минздрав утвердил план проведения вакцинации населения

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ подписал приказ, которым утвердил план мероприятий по проведению вакцинации населения против сезонного и пандемического гриппа.

Текст приказа за номером 926 от 7 декабря 2009 г. обнародован на сайте Минздрава Украины.

Этим документом предусмотрено, что на протяжении месяца с момента поступления вакцины в соответствующие лечебные заведения должно быть обеспечено проведение в установленном порядке вакцинации с целью профилактики пандемического гриппа работников заведений здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. При наличии необходимого количества вакцины также должна быть обеспечена вакцинация, в первую очередь, беременных женщин; детей старше 6 месяцев с одним хроническим заболеванием; групп риска, которые включают больных сахарным диабетом, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, ожирением, иммунодефицитным состоянием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями; групп профессионального риска (работники коммунальных служб, правоохранительных органов, образования, военнослужащие, другие). Также при наличии вакцины предусмотрено вакцинировать студентов 5 и 6 курсов высших медицинских учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации, а также детей и взрослых, которые находятся на иждивении в интернатных заведениях закрытого типа. После этого в перечне категорий населения для вакцинации находятся здоровые взрослые в возрасте старше 18.

Приказом предусматривается оперативное реагирование и информирование о случаях послевакцинальных реакций и осложнений.

Как сообщал УНИАН, российская газета «Ведомости» сообщила сегодня, что американское и европейские правительства отменяют заказ на препараты для профилактики свиного гриппа. Франция планирует отказаться от 50 млн. доз вакцины из заказанных 94 млн. (поставщики - Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline и Baxter), Германия - от половины из заказанных 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), сообщает Reuters. Правительство Великобритании также ведет с Glaxo, что уже поставила в страну 23,9 млн. доз, переговоры о снижении объема закупок, кроме того, власть страны намерена отказаться от части препаратов, зарезервированных у Baxter.

Испанские чиновники заявляют, что хотели бы вернуть неиспользованную вакцину (объемы не уточняются), а Нидерланды и Швейцария планируют отгрузить невостребованный препарат в страны, где его все еще не хватает. По данным Bloomberg, о возможности возвращения части вакцины заявляла также Бельгия, которая заказала 12,6 млн. доз и уже получила около 5 млн.

Всплеск продаж вакцины от гриппа A/H1N1 стал для фармацевтических компаний неожиданным успехом в основном благодаря правительственным заказам, констатирует Reuters. Больше всего везло британской GlaxoSmithKline, которая, по прогнозам отраслевых аналитиков, должна была заработать дополнительно 3,5 млрд. дол. Sanofi и Novartis планировали получить 1 млрд. дол. и 600 млн. дол., соответственно.

По состоянию на 11 января, за весь период эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине умерли от этих болезней и осложнений от них 918 человек (с 29.10.2009 г.).