Главное на 12 января

Хроника дня

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Бюджет: Бюджетный кодекс и госбюджет-2010 будут всенародно обсуждены? Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести всенародное обсуждение проектов Бюджетного кодекса и государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи в Луцке с представителями сельских и поселковых советов Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областей.

Премьер отметила, что такое обсуждение необходимо провести до того, как после президентских выборов будет обновлен состав большинства Верховной Рады.

«Я хочу, чтобы мы за этот месяц-полтора, которые остались до того, как станет возможным в парламенте принять эти судьбоносные документы, я хочу, чтоб мы еще раз на уровне каждого села, поселка и города изучили Бюджетный кодекс и бюджет на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эти документы должны быть детально проанализированы с участием руководителей местных советов.

«Я хочу, чтобы мы с сегодняшнего дня для того, чтобы создать правильное восприятие и правильную оценку изменений реформ, которые мы проводим в бюджетной сфере, начали всенародное обсуждение этих двух документов для того, чтобы депутатам, лидерам, политикам, членам правительства, никому в голову чтобы не пришло после окончания президентской кампании возвращаться к тем старым стандартам формирования бюджета, которые делают бесправными как минимум 60% общин Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что эти два документа Верховная Рада сможет принять без проблем тогда, когда после президентских выборов обновится парламентское большинство.

Финансы: «Пиреус Банк МКБ» привлек от материнского банка 50 млн. долл. «Пиреус Банк МКБ» привлек от материнского банка 50 млн. долл. США на условиях субординированного долга.

Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на его официальном сайте.

Соответствующий договор был подписан 16 декабря 2009 г.

По словам председателя наблюдательного совета ОАО «Пиреус Банк МКБ» Янниса КИРИАКОРУЛОСА, получение этого кредита существенно увеличивает размер регулятивного капитала банка и свидетельствует о финансовой поддержке со стороны группы "Пиреус Банка" (Piraeus Bank Group).

После учета полученных средств на соответствующих счетах 30 декабря 2009 г. регулятивный капитал банка увеличился на 50 млн. долл. США и на 5 января 2010 г. составлял 686,44 млн. грн. Как сообщалось ранее, уставный капитал ОАО «Пиреус Банк МКБ» составлял 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Пиреус Банк МКБ» (ранее ОАО «Международный коммерческий банк») зарегистрировано в 1994 году.

Активы банка на 1 октября 2009 г. составили 2,936 млрд. грн., обязательства – 2,586 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,598 млрд. грн., собственный капитал - 350 млн. грн., уставный капитал – 400 млн. грн.

ОАО «Пиреус Банк МКБ» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 118,467 млн. грн. по сравнению с 19,723 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 16,573 млн. грн. В первом полугодии 2009 года банк сократил прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 5 раз – до 15,713 млн. грн.

Piraeus Bank (Греция) владеет 99,9482% акций украинского банка.

ФРС США заработала рекордную сумму благодаря кризису Федеральная резервная система США сумела получить в 2009 году рекордную прибыль в размере 45 миллиардов долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post. До этого наилучший результат ФРС показала в 2007 году, когда ей удалось заработать 34,6 миллиарда долларов.

Интересно, что прибыль ФРС оказалась больше, чем ожидаемые чистые доходы трех крупнейших американских банков - Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan вместе взятых. Столь значительные доходы Федрезерву удалось получить за счет массовой скупки облигаций по низким ценам, а также краткосрочным кредитам банкам США, которые они вернули с процентами.

Все эти средства ФРС должна вернуть Министерству финансов США. Между тем, высокие доходы американского Центробанка показывают, что линия, взятая председателем ФРС Беном БЕРНАНКЕ на сверхактивную поддержку финансовой системы в условиях кризиса, оказалась успешной.

При этом зарплата самого Б.БЕРНАНКЕ, несмотря на повышение в 2010 году, остается сравнительно небольшой. Бонусов ему не полагается, а годовой оклад составит всего лишь 199,7 тысяч долларов. Это во много раз меньше, чем заработки топ-менеджеров банков США.

Доллар подорожал к евро на 0,2% на новостях из Китая

Доллар на торгах во вторник укрепился к евро на фоне решения Центрального банка Китая увеличить требования к банковским резервам, что снизило спрос на валюты с более высокой доходностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На торгах во вторник доллар подорожал к единой европейской валюте на 0,2% - до 1,4486 доллара за евро с 1,4513 доллара за евро днем ранее. В то же время, курс доллара к японской иене опустился на 0,9% и составил 91,29 иены за доллар в сравнении с 92,09 иены за доллар по итогам торгов в понедельник. Иена подорожала к евро на 1,1% и достигла уровня 132,24 иены за евро по сравнению с 133,64 иены за евро днем ранее.

"Фондовый рынок и решение Китая ужесточить кредитно-денежную политику оказали давление на спрос на рискованные активы, - заявил агентству Bloomberg стратег по валюте Wells Fargo&Co. Василий Серебряков. - В дальнейшем это позитивно скажется на динамике доллара".

Фондовые индексы США снижаются на открытии торгов во вторник на фоне меньшей, чем ожидалось, прибыли крупнейшего производителя алюминия в США Alcoa Inc. Прибыль компании на одну акцию составила по итогам четвертого квартала 1 цент, тогда как аналитики ожидали, что этот показатель составит 6 центов на акцию. Продажи компании упали на 4,5% - до 5,43 миллиарда долларов, несмотря на постепенное восстановление цен на металлы в прошлом году.

Центральный банк Китая принял во вторник решение повысить требования к банковским резервам впервые с июня 2008 года, что было воспринято инвесторами как стремление властей избежать перегрева экономики страны, ВВП которой, по предварительным оценкам, в прошлом году вырос на 8,5%, что оказало значительную поддержку мировой экономике в выходе из тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии. Требования к уровню резервов, которые в настоящий момент составляют 15,5% для крупных банков и 13,5% для более мелких банков, будут повышены на 50 базисных пунктов с 18 января.

Тем не менее, данный шаг властей КНР не следует рассматривать как отход от поддержки экономического роста, заявил агентству Рейтер на условиях анонимности чиновник Центробанка Китая. По его словам, кредитно-денежная политика ЦБ КНР по-прежнему остается мягкой, а данный шаг имеет целью использовать количественные методы для гибкой и тонкой настройки.

Фондовый рынок: Общий объем торгов на ПФТС в 2009 г. составил 15,8 млрд. грн.

Общий объем торгов фондовой биржи ПФТС в 2009 г. составил 15,8 млрд. грн., или 56% от объема торгов всего биржевого рынка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

В частности, в декабре объем торгов на ПФТС составил 3,3 млрд. грн.

Наибольшим спросом в декабре пользовались облигации внутреннего государственного займа и акции предприятий металлургии ("Азовсталь", Енaкиевский металлургический завод), машиностроения ("Мотор Сич"), нефтегазовой ("Укрнафта") и коксохимической промышленности (Авдеевский коксохимический завод).

Индекс ПФТС за месяц уменьшился на 3,64% - с 594,56 до 572,91 пунктов, а за 2009 год вырос на 90,07% - с 301,42 до 572,91 пунктов.

Как отметили на бирже, падение индекса ПФТС в декабре произошло из-за снижения цен акций предприятий энергетики ("Днепроэнерго" - минус 23,57%, "Донбассэнерго" - минус 15,61%, "Западэнерго" - минус 12,82% и "Центрэнерго" - минус 4,84%), металлургии ("ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" - минус 23,03% и Полтавский ГОК - минус 1,74%), банковского сектора ("Укрсоцбанк" - минус 9,27% и Райффайзен Банк Аваль - минус 8,86%), химии (концерн «Стирол» - минус 4,89%), машиностроения (Мариупольский завод тяжелого машиностроения - минус 4,01%) и коксохимии (Авдеевский коксохимический завод - минус 2,63%).

В то же время цены акций 8 из 20 предприятий «индексной корзины» индекса ПФТС в декабре выросли: Алчевский металлургический комбинат - 7,22%, Ясиновский коксохимический завод - 5,95%, "Азовсталь" - 4,50%, Енакиевский металлургический завод - 4,08%, "Мотор Сич" - 2,82%, "Укртелеком" - 2,24%, "Укрнафта" - 0,95% и Крюковский вагоностроительный завод - 0,71%.

По состоянию на 1 января 2010 года в Биржевом списке ПФТС находилось 847 ценных бумаг: 13 - в Котировочном списке первого уровня, 210 - в Котировочном списке второго уровня и 624 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Американские фондовые индексы снижаются

Ведущие американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне меньшей, чем ожидалось, прибыли крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. по итогам четвертого квартала, а также из-за решения властей Китая повысить требования к банковским резервам, сообщает РИА Новости.

В первые минуты торгов во вторник в Нью-Йорке индекс DJIA уменьшился на 0,36% - до 10625,37 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,41% и опустился до отметки 1142,30 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в минусе на 0,65% и составляет 2297,49 пункта.

ТЭК: ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков стоимости ТЭЦ Фонд государственнного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщиков рыночной стоимости пакетов акций ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5», переданных Кабинетом министров Украины в собственность НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Конкурс по отбору оценщиков состоится 21 января 2010 г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1060 от 7 октября 2009 г. решил передать в управление НАК «Нафтогаз Украины» ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Справка УНИАН. В октябре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Министерство топлива и энергетики с просьбой передать в управление компании государственные теплоэлектроцентрали.

По мнению специалистов НАКа, передача ТЭЦ в управление компании позволит напрямую перейти к производству тепловой энергии. Кроме того, подобные действия могут привести к повышению конкуренции между государственными и прочими ТЭЦ. Как подчеркнули в «Нафтогазе», соответствующим опытом в свое время воспользовался российский «Газпром», что дало положительные результаты.

Ющенко не будет принимать участия в энергетическом саммите в Батуми

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участия в энергетическом саммите в Батуми 14 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Президент объяснил это тем, что «остается 3-4 активных дня в предвыборной кампании для встречи с избирателями, для встречи с вами».

По словам В.ЮЩЕНКО, вместо него в саммите примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.

РФ может поднять экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля может составить 271-274 долл. за тонну, что следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе, передает РИА "Новости".

"Средняя цена мониторинга с 15 декабря 2009 года по 11 января этого года составила 75,55 доллара за баррель. Если за оставшиеся три торговых дня средняя цена будет лежать в коридоре 78-82 доллара за баррель, то окончательная цена мониторинга будет с 15 декабря по 14 января - 75,92 доллара", - сказал начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ.

При этом, исходя из законодательства, пошлина на светлые нефтепродукты может сложиться на уровне 195-197 долл. за тонну, на темные - 105-106 долл.

"Средняя цена на нефть за 2009 год сложилась на уровне 61,065 доллара за баррель, в декабре 2009 года - 73,68 долл.", - добавил А.САКОВИЧ.

Для сравнения: в 2008 году цена на нефть была на уровне 94,4 долл. за баррель, в декабре 2008 г. - 39,22 долл. за баррель.

С 1 марта 2009 г., в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долл. за баррель, ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 долл. за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена - до 110 долл. за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долл. В декабре она выросла сразу на 40 долл. В январе пошлина снизилась на 4 долл.

Правительство РФ осенью 2008 года, из-за снижения мировых цен на нефть. предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.

Напомним, с 1 января 2010 года экспортная пошлина составляет 267 долл. за тонну. Ставка пошлины на светлые нефтепродукты с 1 января составляет 192,2 долл. за тонну, на темные - 103,5 долл. за тонну.

Соцполитика: Госслужба занятости в 2009 г. трудоустроила 702,7 тыс. человек

Государственная служба занятости в 2009 году трудоустроила по своим направлениям 720,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

Как указывается в сообщении, в прошлом году по направлениям службы прошли профессиональное обучение 157,1 тыс. безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 240,9 тыс. безработных.

На протяжении 2009 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 1 млн. 196,1 вакансий, которые поступили от 187,9 тыс. работодателей.

По состоянию на 1 января 2010 г. на учете в центрах занятости находилось 542,8 тыс. незанятых граждан, в частности, 291,3 тыс. женщин, 251,5 тыс. мужчин, 214,1 тыс. молодых людей, 59,6 тыс. уволенных работников, 104,6 тыс. лиц, не способных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного имели 531,6 тыс. человек, из которых 408,6 тыс. получали пособие по безработице. Из общего количества безработных 211,8 тыс. граждан проживали в сельской местности, 319,8 тыс. – в городах.

Грипп: Минздрав утвердил план проведения вакцинации населенияпротив сезонного и пандемического гриппа

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ подписал приказ, которым утвердил план мероприятий по проведению вакцинации населения против сезонного и пандемического гриппа.

Текст приказа за номером 926 от 7 декабря 2009 г. обнародован на сайте Минздрава Украины.

Этим документом предусмотрено, что на протяжении месяца с момента поступления вакцины в соответствующие лечебные заведения должно быть обеспечено проведение в установленном порядке вакцинации с целью профилактики пандемического гриппа работников заведений здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. При наличии необходимого количества вакцины также должна быть обеспечена вакцинация, в первую очередь, беременных женщин; детей старше 6 месяцев с одним хроническим заболеванием; групп риска, которые включают больных сахарным диабетом, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, ожирением, иммунодефицитным состоянием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями; групп профессионального риска (работники коммунальных служб, правоохранительных органов, образования, военнослужащие, другие). Также при наличии вакцины предусмотрено вакцинировать студентов 5 и 6 курсов высших медицинских учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации, а также детей и взрослых, которые находятся на иждивении в интернатных заведениях закрытого типа. После этого в перечне категорий населения для вакцинации находятся здоровые взрослые в возрасте старше 18.

Приказом предусматривается оперативное реагирование и информирование о случаях послевакцинальных реакций и осложнений.

Как сообщал УНИАН, российская газета «Ведомости» сообщила сегодня, что американское и европейские правительства отменяют заказ на препараты для профилактики свиного гриппа. Франция планирует отказаться от 50 млн. доз вакцины из заказанных 94 млн. (поставщики - Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline и Baxter), Германия - от половины из заказанных 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), сообщает Reuters. Правительство Великобритании также ведет с Glaxo, что уже поставила в страну 23,9 млн. доз, переговоры о снижении объема закупок, кроме того, власть страны намерена отказаться от части препаратов, зарезервированных у Baxter.

Испанские чиновники заявляют, что хотели бы вернуть неиспользованную вакцину (объемы не уточняются), а Нидерланды и Швейцария планируют отгрузить невостребованный препарат в страны, где его все еще не хватает. По данным Bloomberg, о возможности возвращения части вакцины заявляла также Бельгия, которая заказала 12,6 млн. доз и уже получила около 5 млн.

Всплеск продаж вакцины от гриппа A/H1N1 стал для фармацевтических компаний неожиданным успехом в основном благодаря правительственным заказам, констатирует Reuters. Больше всего везло британской GlaxoSmithKline, которая, по прогнозам отраслевых аналитиков, должна была заработать дополнительно 3,5 млрд. дол. Sanofi и Novartis планировали получить 1 млрд. дол. и 600 млн. дол., соответственно.

По состоянию на 11 января, за весь период эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине умерли от этих болезней и осложнений от них 918 человек (с 29.10.2009 г.).

Манипуляции со свиным гриппом - самый громкий скандал столетия

Во второй половине января в Страсбурге ожидаются острые дебаты - Совет Европы будет обсуждать предложение провести расследование деятельности фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственной прибыли сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа.

С такой инициативой выступил известный эпидемиолог Вольфганг ВОДАРГ, возглавляющий подкомитет по здравоохранению, входящий в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы, пишет сегодня российская газета «Новые известия».

По мнению В.ВОДАРГА, изготовители противогриппозных препаратов и вакцин оказали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией.

Эту историю В.ВОДАРГ называет «одним из самых громких медицинских скандалов столетия». Британским журналистам, например, он заявил, что речь идет о «фальшивой пандемии». Семена страха, по его мнению, были посеяны пять лет назад, когда все боялись дальнейшей мутации вируса птичьего гриппа, который мог бы заражать людей. Атмосфера паники заставила власти разных стран создавать большие запасы противогриппозного лекарства тамифлю и заключать так называемые спящие контракты с фармацевтическими компаниями на производство десятков миллионов доз вакцины. «Европейские правительства взяли на себя почти всю ответственность, – заявляет В.ВОДАРГ. – После того же, как ВОЗ произнес магическое слово «пандемия», контракты были активированы».

В.ВОДАРГ, которого нередко называют «главным врачом Европы», также обвиняет ведущих фармацевтов в том, что, преследуя корыстные интересы, они ввели своих людей в ВОЗ и другие влиятельные организации. О том, какая паника возникла после этого в Европе, можно судить хотя бы на примере Великобритании. Минздрав королевства пугал жителей, что заболевание может привести к 65 тысячам смертельных исходов (в США ранее прогнозировали гибель «только» 30 тыс. человек). Были организованы специальные телефонные линии и сайты в Интернете, где можно было получить советы и разъяснения. Аптекам разрешили выдавать противогриппозные лекарства без рецептов, а директоров моргов по всему Соединенному королевству предупредили готовиться к резкому наплыву «клиентов». Отдельные чиновники даже предсказывали беспорядки и намекали на необходимость привлечения армии. Реальность, однако, опровергла мрачные прогнозы. По данным на 6 января, свиным гриппом в Великобритании заразились менее 5 тыс. жителей, 251 человек скончался.

«Агентов влияния» фармацевтических концернов В.ВОДАРГ по именам не называет, очевидно, предлагая каждой стране выявлять их самостоятельно.

Страхи по поводу свиного гриппа, судя по всему, сильно преувеличены, но никто не говорит о том, что этот вирус – плод больного воображения фармацевтов. Болезнь существует и, как подчеркнул в беседе с корреспондентом «НИ» заместитель руководителя формулярного комитета Российской академии медицинских наук Павел ВОРОБЬЕВ, «методику ее выявления и лечения разрабатывать необходимо, ведь особенно она опасна для молодых людей и беременных женщин, поскольку может вызвать серьезные осложнения в виде, например, геморрагической пневмонии». Тем не менее, уже очевидно, что пандемия наживы была опаснее реальной угрозы, отмечает газета.

ЧП: 201 населенный пункт Украины остался без телефонной связи По состоянию на 13.30 12 января в связи со сложными погодными условиями (снегопады, метели, гололедица) нарушено электроснабжение на 95 сельских АТС ОАО «Укртелеком», в результате чего с 201 населенным пунктом отсутствует телефонная связь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, самая сложная ситуация сложилась в Житомирской области, где не работают 53 АТС и нарушена связь с 111 населенными пунктами.

В Ривненской области не работают 15 АТС и с 36 населенными пунктами нет связи. Также сложная ситуация в Черниговской области, где без электроснабжения остались 16 АТС, без связи – 33 населенных пункта.

В министерстве отметили, что для возобновления связи задействованы соответствующие подразделения связистов.

На Тернопольщине автоцистерна с глицерином протаранила жилой дом

В Тернопольской области перевернулась автоцистерна с глицерином, протаранив при этом жилой дом, расположенный возле трассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла сегодня около 10.00 в селе Озерная Зборовского района.

Спасатели, которые прибыли на место вызова, не выявили разгерметизации автоцистерны. В то же время, они облили пеной бензобак для недопущения возгорания. Автомобиль отбуксировали из двора частного жилого дома.

Жертв нет. Причины аварии устанавливаются.

По предварительным заключениям работников ГАИ, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Сополитика: Госслужба занятости в 2009 г. трудоустроила 702,7 тыс. человек

Государственная служба занятости в 2009 году трудоустроила по своим направлениям 720,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

Как указывается в сообщении, в прошлом году по направлениям службы прошли профессиональное обучение 157,1 тыс. безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 240,9 тыс. безработных.

На протяжении 2009 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 1 млн. 196,1 вакансий, которые поступили от 187,9 тыс. работодателей.

По состоянию на 1 января 2010 г. на учете в центрах занятости находилось 542,8 тыс. незанятых граждан, в частности, 291,3 тыс. женщин, 251,5 тыс. мужчин, 214,1 тыс. молодых людей, 59,6 тыс. уволенных работников, 104,6 тыс. лиц, не способных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного имели 531,6 тыс. человек, из которых 408,6 тыс. получали пособие по безработице. Из общего количества безработных 211,8 тыс. граждан проживали в сельской местности, 319,8 тыс. – в городах.