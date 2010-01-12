Ющенко не видит целесообразности в ликвидации ДУСи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит целесообразности в ликвидации Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ГУД сегодня обеспечивает существование государственных институтов.

«Избавляться государственных резиденций – это унижать статус страны», - сказал В.ЮЩЕНКО. В то же время он напомнил, что в начале своего президентства он сократил на 2/3 объекты, которые принадлежали этой организации. Президент напомнил, что раньше у ГУД были свои водочные заводы, конные заводы, которые он передал на баланс ФГИУ. Также ряд учреждений, по словам Президента, был передан на баланс правительства, парламента и других государственных учреждений.

«Простите, но аннулировать ГУД – это уже совсем по-большевистски было б», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отказался комментировать передачу Государственным управлением делами «Президент-отеля» в аренду на 30 лет, ссылаясь на то, что у него отсутствует информация по этому поводу.