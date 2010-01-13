Ющенко в 2006 г. подписывал с Януковичем Универсал ради Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подписал Универсал национального единства с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во имя объединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО заявил, что подписал Универсал c В.ЯНУКОВИЧЕМ потому, что хочет “видеть Украину объединенной”.

По словам В.ЮЩЕНКО, его не интересуют конкретные фамилии. «Я могу легко продаться кому-либо за национальные интересы Украины», - сказал Президент.

Справка УНИАН. 3 августа 2006 года в Секретариате Президента Украины состоялась церемония подписания Универсала национального единства. Документ подписали от Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал универсал с некоторыми замечаниями.

Свои подписи под документом также поставили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

В то же время лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО этот документ не подписала.