Разрушительное землетрясение на Гаити

В результате мощного землетрясения на Гаити разрушены президентский дворец и ряд других зданий в столице государства Порт-о-Пренс, включая здание ООН. Также известно о разрушенной больнице в городе Пешионвилль и нескольких домах, которые отнесло в ущелье, сообщает k2kapital.

По свидетельствам очевидцев, под развалинами находятся "сотни, возможно, тысячи пострадавших и погибших". В Порт-о-Пренс нет электричества, все коммуникации серьезно нарушены.

В настоящий момент гаитяне самостоятельно разбирают завалы, пытаясь спасти выживших.

Вскоре после первого мощного землетрясения силой 7,0 магнитуд по шкале Рихтера на Гаити зафиксированы новые подземные толчки - силой 5,9 и 5,5 магнитуд. как отмечают эксперты Геологической службы США, в районе бедствия возможны новые подземные толчки.

После столь мощного землетрясения на Кубе, Гаити и в Доминиканской Республике объявлена угроза цунами.Это землетрясение стало самым разрушительным в истории региона. Готовность оказать помощь в ликвидации последствий катастрофы уже выразил президент США Барак Обама.