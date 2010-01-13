ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 января

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Франция вводит налог на Google», в котором пишет - французские власти планируют вести новый налог для основных мировых интернет-поисковиков. Вырученные средства направят в фонды помощи представителям творческих профессий, чьи авторские права нарушаются чаще всего: музыкантам, писателям и прочим…

http://delo.ua/tehnologii/internet-biznes/francija-vvodit-nalog-na-google-135953/

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Также «Дело» в материале «Россия уступила США "газовое" лидерство» пишет - добыча газа в России в 2009 г. упала до 582 млрд кубометров, а в США - выросла до 620 млрд кубометров. Но Россия пока продолжает оставаться мировым лидером по запасам газа…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/rossija-ustupila-ssha-gazovoe-liderstvo-135983/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «А напоследок он сказал» пишет – вчера Президент провел итоговую пресс-конференцию за 2009 год, которую практически полностью посвятил предвыборной агитации за себя. Глава государства всячески подчеркивал, что главная его цель – не допустить победы на выборах премьер-министра Юлии Тимошенко. В избирательном штабе главы правительства уверены, что Ющенко участвует в выборах как "технический кандидат Виктора Януковича" и является "агентом по черному пиару"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1302708

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Российские удобрения придут на украинскую землю» пишет – Украина может с февраля отменить пошлины на ввоз российской аммиачной селитры. По неофициальным данным, этот шаг станет ответом на продление Россией соглашения о регулировании поставок в страну некоторых видов украинских труб. Российские производители минудобрений рассчитывают на резкое увеличение спроса на их продукцию. Отечественные же опасаются, что это может стать для них большой проблемой…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1302676

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «ВиЭйБи Банк уходит из семьи» пишет – нидерландская компания TBIF, владеющая 63% акций ВиЭйБи Банка, объявила о намерении увеличить присутствие в банке до 98%. Для этого инвесторы выкупят оставшиеся у семьи Сергея Максимова 35% акций банка примерно за 24 млн евро и вернут им 11,6 млн евро, вложенных в виде субординированного кредита. Банкиры считают уход семьи Максимовых из ВиЭйБи Банка вынужденной мерой, так как развитие банка требует значительных вливаний…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1302692

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«Украинская правда» в публикации «Как разведчики торгуют кастрюлями» пишет – "Хранит и продает товары фирмы Amway – зубную пасту, стиральный порошок, духи, кастрюли – непосредственно на рабочем месте, не гнушаясь своим служебным положением. Такие действия вызывают смех и удивление у подчиненных". Это цитата из рапорта одного из работников разведки...

http://pravda.com.ua/rus/articles/4b4c997ce9301/

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«Газета по-киевски» в материале «500 тыс. жителей Киева не смогут проголосовать» пишет – по подсчетам издания, около полумиллиона жителей столицы, которые вынуждены снимать квартиры, не смогут принять участие в выборах…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/13/084220.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как заставить ЖЭК убрать двор» отвечает на этот вопрос так - юристы советуют требовать перерасчета квартплаты, а министр ЖКХ — скинуться по пятерке шабашникам…

http://www.segodnya.ua/news/14106430.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «На фондовом рынке началось запоздалое ралли» пишет - несмотря на бурный рост мировых и украинских индексов, ралли все же – явление временное. Для долгосрочного роста нужен фундамент попрочнее, построенный на более устойчивых факторах…

https://economics.unian.net/rus/detail/32396

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Почему ИСД "стесняется" признаться, кто ее купил?» пишет - контрольный пакет крупнейшей украинской меткомпании ИСД продан. Правда, покупатель остается "засекреченным". Кому и почему была выгодна эта сделка, разбираемся самостоятельно…

https://economics.unian.net/rus/detail/32432

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Рискнуть пенсией» пишет – из фонда национального благосостояния России будут финансировать инвестпроекты Внешэкономбанка. Это выгодно и госкорпорации, и Минфину, но создает значительный риск…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/13/222813

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Издание «Известия» в публикации «Сосед нам брат, но топливо дороже» пишет – Белоруссия потребовала поднять стоимость транзита российской электроэнергии через свою территорию в 5,5 раза. Это очередной акт энергетического конфликта, который разразился в конце прошлого года и не урегулирован до сих пор. Минск фактически сорвал подписание соглашения о транзите российской нефти и ее поставках в республику на этот год. Все поставки "черного золота" в Белоруссию начиная с первого января стали нелегитимными. Нефть на экспорт по этому направлению поставляется. Пока…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137191/

(УНИАН)