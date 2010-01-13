Украина в 2009 г. сократила производство сахара на 19,3%

Украина. В 2009 году производство сахара, по предварительным данным, сократилось на 19,3%, по сравнению с предыдущим сезоном сахароварения.

Комментарий. Украинской экономике давно пора отказаться от бредовой идеи выращивать сахарную свеклу. Даже школьник знает, что производство сахара из тростника дает более высокие результаты. И только чиновники, явно не читая никогда учебники по сельскому хозяйству, упрямо навязывают бесперспективную идею выращивать заведомо бессмысленно сахарную свеклу.