В России за 11 мес. внешнеторговый оборот сократился на 39,3%

Россия. За январь-ноябрь 2009 года внешнеторговый оборот уменьшился на 39,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Положительное сальдо торгового баланса за январь-ноябрь уменьшилось в 1,63 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Комментарий. Несмотря на все старания правительства России, экспорт существенно упал. Во многом виноваты кризис и снижение спроса на сырье. Хотя в целом ориентация на сырьевой экспорт - тупиковый вариант для экономики.