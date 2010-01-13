В Украине потребительские цены в декабре выросли на 12,3%

Украина. В декабре 2009 года потребительские цены выросли по отношению к декабрю 2008 года на 12,3%. Самый большой рост - 38,4% - был зафиксирован на алкогольные и табачные изделия, самый низкий - 4,2% - на связь.

Комментарий. Рост цен в условиях кризиса – довольно странное явление. В большинстве европейских стран наблюдается дефляция, так как покупательская способность населения снижается. Украинская экономика в данном случае имеет совершенно иной механизм функционирования. При падении реальных доходов населения цены наоборот существенно растут.