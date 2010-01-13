Украина продолжает сокращать производство труб

Украина. В 2009 году (предварительные данные) украинские трубные предприятия сократили производство на 33,9%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В декабре 2009 года "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" сократил производство стальных труб на 15,7%, по сравнению с ноябрем.

Комментарий. Производство труб существенно зависит от общей экономической ситуации. В условиях кризиса бизнес, как правило, сокращает спрос на основные фонды и не вкладывает деньги в строительство трубопроводов.