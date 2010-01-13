СМИ: Украинские избиратели продают свои голоса

Накануне намеченных на 17 января президентских выборов в Украине "разочаровавшиеся граждане" выставляют на продажу свои голоса. Цена вопроса 300-500 грн. за один голос, сообщает Reuters.

"Я не верю в нашу демократию"; "Мне абсолютно все равно, кто победит"; "Украинская политика меня нисколько не интересует. Мне не интересно, кто будет президентом. Я не патриот", - так объясняются свое решение авторы объявлений в Интернете. "Это проявление разочарования и все более циничного отношения избирателей к политике и политикам", - прокомментировал ситуацию политолог Владимир ФЕСЕНКО.

Корреспондент Reuters выяснил, что такие предложения находят отклик, но у кого именно, неизвестно.

Центральная избирательная комиссия выступила с предупреждением, что покупка голосов является уголовно наказуемым преступлением. Официальной реакции от Службы безопасности Украины пока не поступало.