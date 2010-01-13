Коксохимические предприятия Украины в 2009 г. сократили производство на 11,2%

12:03, 13 января 2010
Разное
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Украина. В 2009 году (предварительные данные) коксохимические предприятия  сократили производство на 11,2%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году Авдеевский коксохимический завод сократил производство валового кокса 6%-й влажности на 28,6%, по сравнению с 2008 годом. 

Комментарий. Падение объема выпуска металла уменьшило спрос на кокс. Это очень взаимосвязанные отрасли производства.

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