Тигипко за «спокойный пересмотр» газовых контрактов

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО выступает за «спокойный пересмотр» газовых контрактов между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Что касается газовых контрактов, то новый Президент обязан будет их проанализировать», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, сегодня никто не возражает против того, что Украина платит самую высокую цену за газ. С другой стороны, цена на транзит российского газа по территории Украины должна быть на европейском уровне. «При этом не надо делать из этого никакой трагедии. Необходимо спокойно, прагматично пересмотреть этот контракт», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Также он отметил, что газовые отношения между Украиной и РФ должны быть честными. «Я уверен, что в такой честной политике заинтересована и Россия», - отметил С.ТИГИПКО.