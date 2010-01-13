Суд запретил массовые акции на Майдане Незалежности

Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций на Майдане Незалежности в период с 9 января по 5 февраля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение суда было принято в связи с обращением столичной власти с требованием ограничить на период президентских выборов проведение каких-либо акций и мероприятий партиями и общественными организациями на центральной площади города.

Как отметили в управлении, обращение в суд было оформлено в связи с тем, что заявителями были различные политические силы, и все планировали вывести в центр города много людей. В частности, речь идет о городских организациях Партии регионов и партии "Батькивщина", а также всеукраинского объединения "Свобода". Таким образом, во избежание “нестандартных ситуаций” мэрия решила просить суд о введении ограничений на проведение акций в указанный период выборов.

Обращение в суд было направлено в декабре прошлого года и соответствующее решение принято в последние дни года.

В ГУ внутренней политики сообщили, что в настоящее время к ним поступают новые заявки на проведение массовых акций от политических партий, блоков и общественных организаций с новыми местами их проведения. Точную информацию пообещали предоставить УНИАН позже.

“По состоянию на сегодняшний день оснований нет для нового обращения в суд”, - прокомментировали эти новые заявки в столичном Главном управлении внутренней политики.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация Партии регионов подала в КГГА заявку о проведении с 17 января по 20 февраля “мероприятий по разъяснению необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента”. В этой заявке организаторы акции указали места ее проведения: ул. Михаила Грушевского: д. № 12/2 (у здания Кабинета министров Украины); ул. Михаила Грушевского, 5 (возле здания Верховной Рады Украины); ул. Банковая, 11 (возле здания Секретариата Президента Украины); пл. Леси Украинки, 1 (у здания Центральной избирательной комиссии); ул. Московская, 8 (у зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); Европейская площадь; Софиевская площадь; Михайловская площадь; Майдан Незалежности.