Тигипко не согласится на премьерство ни при президенте Януковиче

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что не согласится на должность премьер-министра в случае победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Если исходить из той политики, которую и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ проводят сейчас, во время этой президентской кампании, то я откажусь от такого предложения», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что от кандидатов на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА слышны лишь пустые разговоры и социальный и экономический популизм.

«Я сегодня заявляю о том, что никого не поддержу во втором туре, если мне не удастся пройти», - отметил С.ТИГИПКО.