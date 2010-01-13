ГЛАВНОЕ на 13 января (день)

Хроника дня

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Соцполитика

Январские пенсии правительство профинансировало на 100%

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что правительство в полном объеме профинансировало выплату пенсий в январе.

Об этом Л.ДЕНИСОВА заявила сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Никакой задержки с финансированием нет. Мы стопроцентно в соответствии с графиком на сегодняшний день профинансировали все выплаты», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В то же время министр отметила, что пенсионеры, которые должны были получить пенсию 10 января, не получили ее из-за выходных у почтальонов.

«Почтальоны тоже люди, они отдыхали 7, 10, 11 января. Они не успели просто разнести те деньги, которые предусмотрены. Вот все задержки», - объяснила она.

«У нас нет проблем. Проблемы есть у Партии регионов, которая выгоняет этих бедных людей за 150 гривен. Вот и все, они весь 2009 год ожидали, что не будет выплачиваться пенсия. Но всё выплачивается и будет выплачиваться как всегда в полном объеме, как это сейчас и происходит», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Экономика

ВР не приняла никакого решения по бюджету-2010

Верховная Рада Украины не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте государственного бюджета на 2010 год.

После того, как состоялось почти трехчасовое рассмотрение этого вопроса, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал, что процесс рассмотрения бюджета является заполитизированным.

Он обратился к парламенту с просьбой все-таки вернуться к рассмотрению проекта документа в первом чтении по существу.

По его словам, таким образом бюджетный процесс был бы разблокирован, поскольку иначе Украине придется жить по бюджетной росписи.

В свою очередь председательствующий первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что 20 ноября 2009 года парламент принял постановление, которым возвратил проект госбюджета на доработку правительству.

Он отметил, что Верховная Рада не может нарушать соответствующее постановление.

«Выполните постановление, и сделайте как можно скорее все, чтобы в стране был бюджет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

После этого он сказал, что рассмотрение вопроса завершено.

Это вызвало удивление депутатов от БЮТ, и они стали спрашивать у А.ЛАВРИНОВИЧА, чем же все-таки завершилось рассмотрение вопроса и по какому поводу их собрали в сессионном зале, если никакого решения так и не было принято. А.ЛАВРИНОВИЧ не дал на это ответа.

Финансы

Минфин выпустил в 2009 г. ОВГЗ на 74,5 млрд. грн.

На протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) на общую сумму 74,533 млрд. гривень.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед НБУ).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. гривень, из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

В сообщении указывается, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. гривень, в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.

Внешние заимствования в 2009 г. составили около 43 млрд. грн.

Украина в 2009 году осуществила внешних заимствований в гривневом эквиваленте на сумму около 43 млрд. грн.

Об этом сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что все это было проведено в рамках Закона Украины «О Государственном бюджете Украины».

«Мы не превысили те полномочия, которые нам были предоставлены», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Переходные остатки на казначейском счете - почти 2 млрд. грн.

Переходные остатки на казначейском счете по состоянию на 31 декабря 2009 года составляли почти 2 млрд. грн.

Об этом сообщил на внеочередном заседании парламента и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас завершается подведение итогов по четвертому кварталу и годовых расходов, и после 20 января Министерство финансов сможет обобщить информацию и представить ее парламенту.

Кабмин предлагает ВР вернуться к рассмотрению бюджета-2010

Министерство финансов предлагает парламенту вернуться к рассмотрению в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2010 год, который уже был презентован правительством в Верховной Раде Украины, однако позже возвращен на доработку Кабмину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ВР во время рассмотрения проекта госбюджета-2010 на внеочередном заседании ВР заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Министерство финансов, учитывая, что презентация этого документа проведена, обсуждение этого документа, в том числе в комитетах, также было проведено, просит народных депутатов и фракции вернуться к рассмотрению этого документа в первом чтении и к рассмотрению предложений бюджетного комитета и бюджетных выводов, которые рассматривались 20 ноября», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ отметил, что в случае поддержки или неподдержки тех или других предложений правительство и Министерство финансов готовы помочь бюджетному комитету в подготовке этого документа к первому или ко второму чтению.

Уманский: оснований для повышения курса доллара нет

И.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что никаких оснований для повышения курса доллара нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ заявил сегодня в Верховной Раде Украины во время рассмотрения вопроса о государственном бюджете на 2010 год.

«Реальных экономических, финансовых, монетарных оснований для изменения курса доллара на сегодняшний день не существует», - сказал он.

По словам И.УМАНСКОГО, такую его позицию поддерживают и представители Национального банка. Он подчеркнул, что как только в Национальном банке «закончится период отпусков и командировок, команда полностью вернется к работе, и эта ситуация будет стабилизирована».

Он также добавил, что ситуация на валютном рынке является нервной реакцией игроков, работающих на этом рынке, в связи с политической нестабильностью в Украине.

Страхование

Кабмин предлагает упростить процедуру страхования у нерезидентов

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в ст. 2 закона о страховании, которыми упрощается процедура перестрахования у нерезидентов.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

По его словам, основным изменением, которое предлагается внести в действующий закон, является снятие ограничения на операции перестрахования со странами – не участниками ВТО. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о компаниях России, Казахстана и Беларуси.

В.СУСЛОВ отметил, что действующая норма, которая позволяет осуществлять операции перестрахования нерезидентами, являющимися членами ВТО, дискриминационна. «Эта норма, во-первых, не соответствует самим нормам ВТО потому, что это ограничение на торговлю услугами, оно было в Украине введено ошибочно. Оно дискриминационно по отношению к нашим основным торговым партнерам, таким как Россия, и мы эту норму предлагаем смягчить», - сказал он.

Кроме того, отметил глава Госфинуслуг, в законопроекте предлагается отменить норму, согласно которой Украина должна иметь ратифицированный меморандум об обмене информацией со страной нерезидента, участвующего в операциях перестрахования.

Также законопроектом предлагается ввести четкую формулировку относительно запрета на операции перестрахования нерезидентами оффшорных зон.

«Эти изменения будут способствовать развитию рынка страхования, в частности перестрахования. Страховой рынок Украины очень давно ждет этих изменений, точно также как наши партнеры в России, Казахстане и других постсоветских странах», - сказал В.СУСЛОВ.

ТЭК

Украина сократила импорт газа

Украина в январе-ноябре 2009 г. сократила импорт природного газа на 19,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7 млрд. 79,422 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-ноябре 2009 г. в общем объеме импорта составил 17,5%.

Экспорт природного газа в январе-ноябре 2009 г. сократился на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 590,1 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-ноябре п.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 38,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2 млрд. 687,836 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-ноябре п.г. составил 6,7%.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 12 января, продают – по 8,18 грн./долл., на 1,1% дороже.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% по сравнению с 12 января, и сегодня составляет 11,70 грн./евро, продажи – на 1% – до 11,91 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,79 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 12 января, вырос на 0,6% и составляет в среднем 0,2653 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2743 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2715 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,19 грн./долл., на 0,9% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 12 января, и сегодня составляет 11,70 грн./евро, курс продажи – на 1%, до 11,93 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,79 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 12 января, понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2616 грн./рубль, курс продажи почти не изменился – 0,2755 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2715 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 января, составляет: гривни к доллару США – 7,9984, к евро – 11,582483, к российскому рублю – 0,27226.