Завтра истекает срок передачи избирательных бюллетеней

В четверг, 14 января, истекает срок передачи окружными избирательными комиссиями избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Об этом сказано в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 году, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

В соответствии с календарным планом, передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям осуществляется не раньше чем за 3 дня до дня выборов.

Как сообщал УНИАН, члены ЦИК лично доставят избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Украины 17 января в окружные избирательные комиссии. Кроме того, ЦИК передала Министерству иностранных дел Украины 414 тыс. 884 бюллетеня для избирательных участков зарубежного избирательного округа.