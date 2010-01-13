Главное на 13 января (вечер)

Новости ТЭК

Энергетический саммит в Батуми (Грузия), запланированный ранее на 14 января, переносится на более поздний срок из-за невозможности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять в нем участие.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

«Сроки саммита с участием Президентов переносятся из-за того, что в мероприятии не сможет принять участие Виктор ЮЩЕНКО. Конкретную дату проведения саммита пока назвать сложно, но мы ожидаем, что он состоится в ближайшее время», - сказал заместитель директора Департамента прессы и информации МИД Грузии Ираклий ВЕКУА.

Он уточнил, что 14 января в Батуми пройдет профильная конференция, а дата проведения непосредственно саммита с участием глав государств будет определена позднее.

Вместе с этим источник в правительстве Грузии отметил в комментарии УНИАН, что Президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ и Польши Лех КАЧИНСКИЙ, которые также планировали принять участие в энергетическом саммите 14 января в Батуми, с пониманием отнеслись к тому, что В.ЮЩЕНКО не сможет в нем участвовать в назначенный день.

Национальной польской компании PGNIG пока не удалось договориться с российским «Газпромом» о дополнительных поставках газа в страну, и в ближайшее время она намерена продолжить переговоры по этому вопросу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польской компании, представители PGNIG и «Газпром экспорт» на переговорах в Москве 12 января представили свои позиции по спорным вопросам и задекларировали готовность искать приемлемые для обеих сторон компромиссы.

PGNIG, которая в декабре прошлого года заявляла о возможном сокращении поставок газа промышленным потребителям уже в январе 2010 года, сообщила, что пока все потребители газа получают голубое топливо без ограничений.

По данным компании, за последнюю неделю суточное потребление газа составляло 51-54 млн. кубометров по сравнению с 60 млн. кубометров в декабре во время десятиградусных морозов.

PGNIG сообщила, что в подземных хранилищах газа в Польше сейчас находится около 1 млрд. кубометров газа, что составляет 64% их вместительности.

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в 2009 году увеличились на 5,7% по сравнению с 2008 годом – до 11 млн. 432,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, в 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-ноябрь 2009 года уменьшилось в 3,7 раза – до 4 млрд. 815 млн. долл., против 17 млрд. 857 млн. долл. в январе-ноябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-ноябре 2008 года – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-ноябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 35 млрд. 602,9 млн. долл., импорт – 40 млрд. 417,9 млн. долл., или 56,6% и 50,1% соответственно, сравнительно с январем-ноябрем 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 11 млрд. 199,7 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 742,7 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 582,5 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 5,4% до 8,9%, механических машин – с 5% до 7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,8% до 4,4%, электрических машин – с 4,2% до 4,4%.

В то же время, уменьшилась доля черных металлов – с 35% до 26,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 5,1%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,9% до 32,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, электрических машин – с 4,4% до 5%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, фармацевтической продукции – с 2,7% до 4,6%, бумаги и картона – с 1,8% до 2,7%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 13,5% до 4,4%, механических машин – с 11,2% до 8,6%, черных металлов – с 4% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в ноябре 2009 года в Украине экспорт товаров составил 3 млрд. 969,6 млн. долл., импорт – 4 млрд. 511,6 млн. долл., что по сравнению с показателем ноября 2008 года составляет 107% и 85,6%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам ноября 2009 г. составило 542 млн. долл. (в ноябре 2008 года - также отрицательное - 1 млрд. 558,9 млн. долл.).

Нидерландская TBIF Financial Services увеличила долю в "ВиЭйБи Банке" с 48,91% (166 986 316 акций) до 63,01% (297 320 316 акций).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций банка, принадлежащий ООО «Бауман Трейд» (97 714 772 акций) не изменился, при этом доля в капитале банка уменьшилась с 28,62% до 20,71%. Пакет акций банка, которым владеет физическое лицо, также не изменился (68 224 297 акций), при этом его доля в капитале банка уменьшилась с 19,98% до 14,46%.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 6,101 млн. долларов по курсу 8,01 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 30 банков.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 800.4000 (на 13 января – 799.8400)

100 EUR – 1165.6225 (на 13 января – 1158.2483)

10 RUR – 2.7003 (на 13 января – 2.7226)

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1525/8,2060 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,1055/8,1330 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,0680/8,0950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рост цен на американскую валюту после заявлении Национального банка Украины о проведении интервенции по доллару сменился резким падением.

В 11:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,01 грн./долл., а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2749/0,2767 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2738/0,2748 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли значений 0,2735/0,2747 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,54 рублей за доллар (+0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4484/1,4486 долл./евро, а к 15:15 выросли до 1,4564/1,4566 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8080/11,8880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,7460/11,7820 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7570/11,7915 грн./евро.

Промышленость

Украинские металлурги в 2009 г. сократили производство основных видов продукции относительно 2008 г. на 11-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, в 2009 г. метпредприятия произвели 25,676 млн. тонн чугуна, что на 5,3 млн. тонн, или на 17%, меньше 2008 года.

Производство стали сократилось против 2008 г. на 20%, или 7,5 млн. тонн, - до 29,6 млн. тонн.

Производство общего проката уменьшилось на 16%, или на 5,4 млн. тонн, – до 27,8 млн. тонн.

В 2009 г. производство кокса составило 17,38 млн. тонн, что на 11%, или на 2,2 млн. тонн, меньше, чем по итогам 2008 г.

Документ, продлевающий действие постановления Кабинета министров Украины №925 о льготах для предприятий горно-металлургического комплекса Украины, будет подписан премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, льготы предполагают сохранение моратория на повышение железнодорожных тарифов на перевозку грузов, цен на электроэнергию и на природный газ.

С.ГРИЩЕНКО отметил, что Минпромполитики не удалось добиться расширения списка предприятий, которым предоставляются льготы. В частности, в этот список планировалось включить метизные и литейные предприятия.

Вместе с тем, по словам замминистра, после того, как постановление вступит в силу, у министерства появится возможность расширить список предприятий-льготников.

По его словам, постановление №925 будет продлено «задним числом», с декабря 2009 года.

Украина в январе-ноябре 2009 года сократила экспорт минеральных удобрений на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 776 млн. 193,5 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период импорт минеральных удобрений уменьшился на 62,2% – до 226 млн. 553,8 тыс. долл.

Украинский сельскохозяйственный производитель Kernel Holding (зарегистрирован в Люксембурге), чьи акции котируются на Варшавской фондовой бирже (ВФБ), может быть включен в расчетную базу основного индекса (индекса blue chips) польского фондового рынка WIG20.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВФБ.

Как отметили в пресс-службе биржи, в ближайшее время из расчетной базы WIG20 будет исключен медиа-холдинг Agora, а также, возможно, производитель санитарной керамики Cersanit. По информации ВФБ, если на место Agora в расчетной базе индекса уже определена энергетическая компания PGE (Польская энергетическая группа), то в случае исключения Cersanit на ее место имеется несколько основных претендентов, среди которых Kernel Holding.

(УНИАН)