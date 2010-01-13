Анонс на 14 января

Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание НКРЭ

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Клубы для миллионеров, харизматичные секты: кто хозяйствует в карманах украинцев?“. Речь пойдет о новых подробностях по громким делам «Кингз Кепитал», «Роберт Флетчер», «Лионе банк» и «Грант». В ходе пресс-конференции будут даны неопровержимые свидетельства и видео-материалы о причастности лидеров одной из харизматичных церквей, некоторых публичных лиц и высокопоставленных должностных лиц к вышеназванным делам. Участники: адвокат, представитель потерпевших по уголовным делам, доктор философии права Иван Боднарук и пострадавшие граждане, которые готовы на отчаянные шаги из-за невозможности погасить долги и выплатить кредиты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с представителями центральных и региональных СМИ на тему: «Новый путь Украины».

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Киевэнерго проведет пресс-тур в диспетчерский пункт Восточного эксплуатационного района филиала «Кабельные сети Киевэнерго», который недавно оборудован уникальным оперативным информационно-управляющим комплексом (ОИУК). В пресс-туре примут участие: председатель правления АК «Киевэнерго» Едуард Соколовский, зам.директора «Кабельные сети Киевэнерго» - начальник РКС "Восточный" Олександр Пашкуда. Также представители СМИ смогут пообщаться с персоналом диспетчерского пункта и познакомиться ближе с их работой.

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