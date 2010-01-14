Всемирный банк предоставит Гаити 100 млн. долл.

Всемирный банк намерен предоставить Гаити, пострадавшему накануне от землетрясения, грант в размере $100 млн., сообщает BBC News.

Кроме того, рассматривается возможность создания специального фонда восстановления, с помощью которого доноры могли бы координировать свои усилия по предоставлению Гаити финансовых средств.

Европейский союз готов помочь Гаити

Глава Европейского парламента Ежи Бузек призвал ведомства Европейского союза и его государства срочно направить чрезвычайную помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло накануне у берегов Гаити, сообщает "Интерфакс".

Председатель Европарламента в заявлении в среду выразил соболезнование семьям погибших и пострадавшим.

"Европа будет рядом с народом Гаити и немедленно окажет ему гуманитарную помощь, поможет восстановить экономику и социальную сферу", - подчеркивается в заявлении Ежи Бузека.