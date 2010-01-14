Тимошенко и Януковичу нужно отдохнуть от политики

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ должны были бы отдохнуть от политики.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в эфире телеканала “1+1”.

На вопрос, с кем из этих двух политиков в должности премьер-министра более производительное и эффективнее было бы ему работать в случае избрания его Президентом Украины, В.ЛИТВИН ответил: «Более производительно с тем, кто, во-первых, заручится поддержкой в Верховной Раде Украины, и кто прекратит или не будет допускать импровизаций и афер и будет действовать в пределах Конституции».

По просьбе все же назвать фамилию политика, В.ЛИТВИН ответил: «Фамилия для меня значения абсолютно не имеет» и добавил: «Лучше было бы, если бы и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ отдохнули и не сеяли раздор в стране".

По словам В.ЛИТВИНА, он понимает реалии, а они такие, что "ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО должны соревноваться между собой за то, кто будет премьер-министром Украины». «Вот они на это нацелены. Как говорят, обостренные на это», - добавил председатель ВР.