ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 января

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Девять автомобилей ближайшего будущего», в котором пишет - автопром уже приходит в чувство. На Детройтском автосалоне NAIAS-2010, который после нескольких пресс-дней открывается для широкой публики в эту субботу, 16 января, представлено больше 30 премьер разной степени новизны. Основная тенденция последних лет — наступление электромобилей…

http://delo.ua/avtodelo/avtonovosti/9-avtomobilej-136042/

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Также «Дело» в материале «Коломойский поставил своего человека во главу «Черниговоблэнерго» пишет - акционеры энергоснабжающей компании ОАО "Черниговоблэнерго" на общем собрании 11 января т.г. полностью обновили составы наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления общества. Главой НС избран Роман Жуган, который в конце 2009 года выступал официальным представителем компании "Нортима", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, и участвовавшей в конкурсе по продаже ОАО "Одесский припортовый завод". Кроме того, Жуган с октября 2008 года входит в состав НС ОАО "Днипрооблэнерго"…

http://delo.ua/biznes/kompanii/akcionery-chernigovoblenergo-smenili-rukovodstvo-kompanii-136023/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Европа рвется с мясом» пишет – Европейский союз и другие участники ВТО заставили Украину отказаться от идеи ужесточения требований для импортеров мяса. Запрет на ввоз продукции не проинспектированных украинскими специалистами предприятий, который должен был вступить в силу сегодня, отменен. Это произошло из-за угрозы введения зеркальных санкций со стороны стран–участниц ВТО. Но в Минагрополитики от идеи защиты внутреннего рынка отказались не полностью – сейчас разрабатываются новые ограничения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303198

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «На Черном море улучшился инвестклимат» пишет – интерес мировых нефтедобытчиков к украинскому шельфу Черного моря может возрасти. Вчера ExxonMobil и Petrobras подписали соглашение о разведке нефти и газа на турецком участке шельфа. Если она окажется успешной, международные компании могут заинтересоваться и украинскими углеводородами. Однако пока привлечение частных инвестиций не укладывается в стратегию Кабмина, направленную на передачу прав на разработку шельфа НАК "Нафтогаз Украины", отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303207

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрия Фирташа возьмут сырьем» пишет – подконтрольный предпринимателю Дмитрию Фирташу "Крымский титан" лишился разрешений на добычу сырья для производства титановой продукции. Кабмин принял решение о передаче права разрабатывать Иршанское и Вольногорское месторождения ильменитовых руд, где компания добывала сырье, госпредприятиям. Представители Дмитрия Фирташа опасаются, что следующим шагом правительства может стать силовой захват предприятий компании, в Минпромполитики говорят, что опасения не безосновательны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1303184

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«Украинская правда» в публикации «Виртуальный секс для электората» пишет - cегодня уже очевидно – нет разницы не только между Януковичем и Тимошенко, но и между всеми другими кандидатами; даже "молодые перспективные" оставили нас в догадках относительно их планов и проектов...

http://pravda.com.ua/rus/articles/4b4de79b2d892/

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«Газета по-киевски» в материале «Банки, выворачивайте карманы!» пишет – в ближайшее время налоговая администрация Украины собирается внести на рассмотрение ВР проект изменений в законодательство, принятие которых позволит ей контролировать каждую копейку…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/14/063103.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Европу наводнили фальшивые евро» пишет - Европейский центральный банк опубликовал данные, согласно которым в 2009 году на территории ЕС выявлены 860 тысяч поддельных купюр евро, что почти на 30% больше, чем в 2008 году. Основной вброс фальшивок в оборот произошел во второй половине года. А в Украине липовых евробанкнот за год стало больше в девять раз. Даже долларов вдвое меньше…

http://www.segodnya.ua/news/14106914.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Доллар снова разбушевался, или Гривню накрывает новая волна обвала…» пишет - равновесие на валютном рынке продолжалось не долго. В среду все говорило о том, что началась обвальная девальвация гривни. Скорее всего, президентские выборы начнутся именно в таких условиях…

https://economics.unian.net/rus/detail/32533

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Льготным автокредитам нужна подпись премьера» пишет – как стало известно изданию, многие банки России прекратили выдачу льготных автокредитов из-за того, что правительство до сих пор не продлило действие этой программы на 2010 г. Чиновники признаются, что слишком поздно начали готовить постановление…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/14/222931

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Издание «Известия» в публикации «Гаити осталось без столицы» пишет – на Гаити произошло разрушительное землетрясение - несколько мощных подземных толчков. Страна погрузилась в хаос. Число жертв неизвестно, и точно установить его в ближайшее время вряд ли удастся, однако уже ясно: речь идет о тысячах погибших…

http://www.izvestia.ru/world/article3137299/

(УНИАН)