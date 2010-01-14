В январе индекс Bloomberg Professional Global Confidence достиг 66,6 п.
10:48, 14 января 2010Разное
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США. В январе 2010 года индекс Bloomberg Professional Global Confidence достиг 66,6 пункта по сравнению с 58,9 пункта в декабре п.г.
Комментарий. Рост этого индекса свидетельствует, что доверие в отношении восстановления американской экономики растет. Во многом сказывается эффект нового года, когда положительные ожидания преобладают на пессимистичными.
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