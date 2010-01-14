В январе индекс Bloomberg Professional Global Confidence достиг 66,6 п.

США. В январе 2010 года индекс Bloomberg Professional Global Confidence достиг 66,6 пункта по сравнению с 58,9 пункта в декабре п.г.

Комментарий. Рост этого индекса свидетельствует, что доверие в отношении восстановления американской экономики растет. Во многом сказывается эффект нового года, когда положительные ожидания преобладают на пессимистичными.