Англия/Италия Промпроизводство выходит из кризиса
10:52, 14 января 2010Разное
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Великобритания. В ноябре 2009 года объем промышленного производства вырос на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Италия. В ноябре 2009 года объем промышленного производства вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Комментарий. Европейская промышленность медленно, но уверенно выходит из кризиса. Теперь главное стимулировать ускорение развития.
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