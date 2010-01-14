Англия/Италия Промпроизводство выходит из кризиса

10:52, 14 января 2010
Разное
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Великобритания. В ноябре 2009 года объем промышленного производства вырос на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Италия. В ноябре 2009 года объем промышленного  производства вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем.  

Комментарий. Европейская промышленность медленно, но уверенно выходит из кризиса. Теперь главное стимулировать ускорение развития.

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