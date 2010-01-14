ГМК Украины в декабре п.г. нарастил объемы производства

Украина. В декабре 2009 года Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича увеличил производство готового проката на 18,8%, по сравнению с ноябрем.

Украина. В декабре 2009 года Днепропетровский металлургический завод им. Петровского увеличил производство готового проката на 53,3%, по сравнению с ноябрем.

Украина. В декабре 2009 года металлургический комбинат “Азовсталь” увеличил производство стали на 2,6%, по сравнению с ноябрем.

Комментарий. Конец прошлого года оказался очень удачным для украинских металлургов. С большим трудом, но им удалось переломить стагнацию и начать наращивать объемы выпуска продукции.