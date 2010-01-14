Большинство украинцев придут на выборы

Украинцы придут на выборы, хотя уверены в фальсификациях. Такой вывод по результатам всеукраинского исследования сделали эксперты Института Горшенина.

Согласно данным опроса, переданным агентству УНИАН, подавляющее большинство украинцев (86,7%) собираются принять участие в президентских выборах. Из них 71,6% дали ответ на этот вопрос «точно да», а 15,1% - «скорее да».

Только 6,9% респондентов не планируют участвовать в выборах Президента Украины. Из них абсолютно уверены в этом 2,8% опрошенных, а 4,1% не будут участвовать в выборах скорее всего. Затруднились с ответом на данный вопрос 5,4% украинцев.

По данным опроса, почти половина (46,4%) граждан Украины задолго до выборов принимают окончательное решение, за какого кандидата голосовать.

За два-три месяца до выборов принимают такое решение 16,8% опрошенных, за месяц до выборов – 15,7%, за одну-две недели до выборов – 7,9% респондентов.

В последние перед выборами дни принимают решение о поддержке того или иного кандидата 7,4% украинцев, а 2,1% делают это только в день выборов в кабинке для голосования. Затруднились ответить на данный вопрос 3,7% респондентов.

Большинство украинцев (67,6%) уверены, что на президентских выборах будут фальсификации. Из них 42,5% считают, что фальсификации не повлияют на результат выборов, а 25,1% полагают, что будут фальсификации, которые повлияют на результат выборов. Только 13,8% респондентов верят в то, что предстоящие выборы будут честными. Затруднились ответить на данный вопрос 18,6% опрошенных.

Подавляющее большинство граждан Украины (96,9%) относится к фальсификациям на выборах отрицательно. Из них 73,5% респондентов назвали свое отношение к фальсификациям на выборах крайне отрицательным, а 23,4% отметили, что понимают: это стало «нормой жизни» в Украине.

Положительно относятся к фальсификациям на выборах, если это служит интересам государства и народа, 1,9% респондентов. Затруднились определить свою позицию по данному вопросу 1,2% опрошенных.

Телефонный опрос на тему «Настроение украинцев накануне президентских выборов» Институт Горшенина проводил с 11 по 13 января 2010 года.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.