После выборов отношения Украины и России улучшатся

Председатель Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ уверен, что после выборов Президента Украины отношения между Украиной и Россией улучшаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Большинство украинцев видит в России своего партнера, своего доброго соседа. У нас много связей, общая история. Думаю, что при новом Президенте отношения с Россией будут только улучшаться, ухудшаться уже некуда», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

Политик добавил, что тот, кого поддержат украинские избиратели, должен отвечать их «основным чаяниям», в частности, о создании нормального государства, которое будет поддерживать добрососедские отношения с Россией.

Он также считает очевидным то, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сможет быть переизбранным на второй срок, поскольку весь период своей работы в качестве главы государства «использовал против своей страны».

«Ни для кого не секрет, что Президент в Украине сменится. ЮЩЕНКО ни коим образом не получит поддержку населения», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

По словам спикера Госдумы, за те пять лет, которые В.ЮЩЕНКО был Президентом, «он делал все, чтобы поссориться с Россией». «Этот Президент уже не получит поддержку на новых выборах», – сказал Б.ГРЫЗЛОВ.