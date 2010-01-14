Сегодня в 17.00 будут переведены стрелки часов Судного дня

Сегодня вечером в 17:00 по киевскому времени будут переведены стрелки на часах Судного дня, пишет британская газета The Daily Mail. Часы указывают символическое время, оставшееся до мировой ядерной катастрофы (12 часов). В настоящее время они показывают без пяти минут полночь.

На сколько минут и в какую сторону будут передвинуты стрелки, не сообщается. За этим процессом можно будет следить в интернете в режиме он-лайн на соответствующем сайте (http://www.turnbacktheclock.org./), передает Лента.ру.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году американскими учеными и редколлегией журнала Bulletin of Atomic Scientists. Поводом к запуску проекта стало падение атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Изначально стрелки часов показывали без семи минут полночь. В связи с появлением новых технологий символизм часов был расширен: сейчас они указывают время не только до ядерной катастрофы, но и, в частности, до необратимых климатических катаклизмов.

В последний раз время на часах изменялось два года назад. Тогда стрелки были переведены с без семи минут полночь на без пяти минут. Причиной сдвига стали ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, развитие ядерной программы Ирана, а также климатические изменения.

Ближе всего к полуночи (без двух минут) стрелки были в 1953-1960 годах, после того как СССР и США испытали свои первые термоядерные бомбы. Во время Карибского кризиса в октябре 1962 года стрелки часов не успели перевести, так как самое острое ядерное противостояние в истории человечества разрешилось относительно быстро. Самое благоприятное положение часов было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении ядерного вооружения.