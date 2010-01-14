Отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 11 мес. составило 4,8 млрд. долл.

Украина. В январе-ноябре 2009 года отрицательное сальдо внешней торговли составило 4,8 млрд. долл. Отрицательное сальдо торговли со странами СНГ составило «минус» 5,2 млрд. долл., со странами Европы – «минус» 5,4 млрд. долл. Товарооборот со странами Азии - профицит на сумму 5,1 млрд. долл., а со странами Африки - на 1,7 млрд. долл.

Комментарий. По сравнению с 2008 годом, дефицит внешнеэкономической торговли Украины уменьшился существенно. Но проблема усугубляется тем, что в 2008 году он покрывался притоком зарубежных инвестиций, в этом году была надежда за счет роста экспорта перекрыть отток зарубежных инвестиций. Но, не получилось. Закупка природного газа и нефти фактически свела на нет все планы.