Тимошенко: Украина станет полноправным членом Евросоюза

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в течение пяти лет своего президентства обеспечит получение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В течение года я ставлю задание подписать Соглашение о политической ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. И второе – я убеждена, что мы также сформируем необходимые предпосылки для создания зоны свободной торговли между Украиной и Европой", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер пообещала, что будет делать все для того, чтобы за пять лет ее президентства Украина получила статус члена ЕС. "Я буду делать все для того, чтобы за тот срок, пока я буду пребывать в должности Президента, Украина стала членом Европейского Союза", - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для достижения такой цели Украина должна избрать пять главных приоритетов. Среди них премьер назвала отстранение от власти олигархии, обеспечение стабильного человеческого развития, энергетической независимости Украины, реформирование медицины, образования и науки, а также "создания Европы в Украине".

"Я верю в то, что правильно избранные приоритеты, правильно построенная организационная работа смогут реально изменить ситуацию", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.