Тимошенко: Янукович не имеет права быть президентом

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что если другой кандидат - Виктор ЯНУКОВИЧ - не согласится на дебаты с ней, то он не имеет права претендовать на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я не верю, что человек, который имеет наивысшие рейтинги в стране, является банальным трусом, украинским боягузом. Сейчас я хочу еще раз бросить ему перчатку и 15 января пригласить на прямые дебаты. Я в высшей степени готова к прямой открытой и честной дискуссии. Если он не появится, для меня это будет значить, что он не имеет права вообще претендовать на высшую должность в стране, потому что не строит демократических процедур и демократических институций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к ведущему телеканала «Интер» Дмитрию КИСЕЛЕВУ с просьбой пригласить ее на эфир 15 января для возможности проведения дебатов с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в обязанности честных и профессиональных журналистов входит создание условий для проведения дебатов между политиками, в том числе и кандидатами в президенты.

«И я обращаюсь к господину КИСЕЛЕВУ, если он действительно позиционирует себя честным и свободным журналистом: пригласите на самый рейтинговый канал «Интер» вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ меня, как его главного конкурента, чтобы мы могли публично, на глазах у всей страны, и той части мира, которая интересуется Украиной, провести открытые, честные дебаты на равных», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также обратилась к собственникам телеканала ICTV с просьбой пригласить В.ЯНУКОВИЧА для участия в передаче 15 января, на эфир которой приглашена она.

«Я обращаюсь к собственникам и руководителям канала ICTV, обращаюсь публично: пригласите меня и В.ЯНУКОВИЧА на эти дебаты. Я заранее соглашаюсь не просто прийти на дебаты, а вести честный разговор», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что отказ В.ЯНУКОВИЧА от дебатов может свидетельствовать о том, что он либо «боится публичной дискуссии, потому что не честен перед народом, либо «ему есть что скрывать, или он вообще не знает, как строить будущее Украины, или у него просто нет интеллекта дискутировать на эту тему». «А возможно, он с детства боится камер, но в этом случае надо тренироваться в штабе и приучатся (к телекамерам – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.