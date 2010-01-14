ГЛАВНОЕ на 14 января (день)

Хроника дня

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Соцполитика

Томенко: Учителя получат 20% надбавки к зарплате

Правительство выполнит постановление Кабинета Министров от 5 октября 2009 года об установлении с 1 января 2010 года надбавки учителям в размере 20% должностного оклада, независимо от того, что Секретариат Президента через прокуратуру пытается всячески не допустить его выполнения, а местные чиновники находят различные поводы, чтобы его не выполнять.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, об этом он заявил во время торжественного открытия общеобразовательной школы І – ІІ ступеней в селе Волица Теофипольского района Хмельницкой области.

«Я уверен, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО сделает все, чтобы с 1 января учителя получили 20-процентную надбавку, как это и предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета Министров», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил активное участие в восстановлении этой школы и в целом социальной инфраструктуры области председателя Хмельницкого областного совета Ивана ГЛАДУНЯКА и народного депутата фракции БЮТ Василия КРАВЧУКА. «Так, как действует депутатский корпус и местная власть в Хмельницкой области, – это правильный подход, поскольку речь идет о максимальном объединении средств государственных, местных и бизнеса для того, чтобы активно восстанавливать и улучшать социальную инфраструктуру», - сказал он.

Во время встречи с руководителями общеобразовательных школ района Н.ТОМЕНКО также презентовал просветительские проекты фонда «Справедливая страна». В частности, диск «Слуханка для української малечі», который будет передан в каждое дошкольное образовательно-воспитательное заведение Хмельницкой области. Вице-спикер сообщил, что сегодняшней презентацией в Хмельницкой области продолжается реализация совместного проекта Фонда и Национальной радиокомпании Украины «Слуханка для української малечі» в Украине. По словам политика, такой диск уже получили детские сады Житомирской и Ривненской областей, а также несколько районов столицы. Также Н.ТОМЕНКО отметил, что постепенно этот диск смогут бесплатно получить все дошкольные образовательно-воспитательные заведения, которых в Украине насчитывается более 15 тысяч.

ТЭК

«Нафтогазу» уменьшили лицензию на поставки газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) уменьшила лицензионный объем поставки газа по нерегулируемому тарифу для НАК «Нафтогаз Украины» на 2 млрд. кубометров – до 3,4 млрд. кубометров в год.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.

Сокращение лицензионного объема инициировала сама компания в связи с планами частичной передачи функций по поставке газа по нерегулируемому тарифу своему дочернему предприятию – «Нафтогазмережи».

Как уточнил в ходе заседания комиссии представитель «Нафтогаза», в 2009 году компания фактически поставила потребителям по нерегулируемому тарифу около 3,3 млрд. кубометров газа.

В то же время комиссия отложила до следующего заседания вопрос выдачи лицензий на поставку газа по нерегулируемому тарифу для ДП «Нафтогазмережи» в связи с необходимостью более детального ознакомления с материалами по данному вопросу.

«Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 17,7%

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), по оперативным данным, в 2009 году увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в 2009 году на «Укртатнафту» увеличились на 16,8% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 143,3 тыс. тонн.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 27,3% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 027,7 тыс. тонн, дизельного топлива – на 31,1%, до 1 млн. 014,2 тыс. тонн, мазута – на 31,6%, до 533,7 тыс. тонн.

Агро

В АПК Украины внедрят новейшие технологии

Правительство Украины утвердило концепцию государственной целевой экономической программы внедрения в агропромышленном комплексе новейших технологий производства сельскохозяйственной продукции на период до 2016 г. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета Министров Украины N1650-р от 23 декабря 2009 г., передает «ЛигаБизнесИнформ».

Целью программы является повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках за счет уменьшения удельных расходов горючего на 26 - 40%, труда – 30 - 60%, прямых эксплуатационных расходов – 22 - 50%, повышение урожайности сельхозкультур на 30 - 40%, увеличения валового производства зерна на 10 - 15 млн тонн, мяса - до 5,1 и молока - до 20 млн тонн путем внедрения зонально-адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства сельхозпродукции в растениеводстве и животноводстве.

Таким образом, предполагается усовершенствовать государственную аграрную, финансовую, кредитную и налоговую политику, организационно-экономический механизм господдержки развития аграрного сектора, образования и науки; повысить эффективность и конкурентоспособность аграрного производства с переведением его на инновационную модель развития в результате технико-технологического переоснащения; развивать отечественный научно-технический и производственный потенциал, повысить эффективность его использования; создавать надлежащие условия для возрождения отрасли животноводства, обеспечения производства конкурентоспособной животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Программа рассчитана на 2010 - 2016 года. В частности, на первом этапе (2010 - 2012 годы) предполагается обеспечить техническое переоснащение сельхозпредприятий, которые функционируют в разных природно-производственных условиях, в частности техникой отечественного производства, которая предлагается на рынке для реализации новейших технологий производства сельскохозяйственной продукции. На втором этапе (2013 - 2016 годы) предполагается внедрить новейшие технологии с использованием сельхозтехники нового поколения, производство которой будет освоено предприятиями отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

Промышленность

«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство готового проката

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам 2009 г. произвело 4,487 млн. тонн готового проката, что на 932 тыс. тонн, или на 17,2%, меньше, чем за 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в 2009 г. комбинат выплавил 5,054 млн. тонн стали, что на 1,18 млн. тонн, или на 18,9%, меньше, чем по результатам за 2008 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 4,418 млн. тонн чугуна, что на 1,217 млн. тонн, или на 21,6%, меньше показателя за 2008 г.

В 2009 г. меткомбинат произвел 7,879 млн. тонн агломерата, что на 1,773 млн. тонн (на 18,3%) меньше, чем в 2008 г.

Столица

ЖЭКи Киева получили бюджетное финансирование

Коммунальные предприятия Киева “Киевпастранс”, “Киевдорсервис” и “Житлоинвестбуд-УКБ” получили бюджетное финансирование после вмешательства прокуратуры столицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, во исполнение Указа Президента Украины «О безотлагательных мерах по нормализации казначейского обслуживания местных бюджетов» от 25 декабря 2009 г. и в соответствии с поручением генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО ведомством была проведена проверка в столичном Главном управлении Государственного казначейства Украины.

По ее результатам указанному управлению было внесено предписание об обеспечении проведения расходов получателей бюджетных средств названных коммунальных предприятий столицы.

Как информируют в прокуратуре, на данный момент предписание выполнено, указанным предприятиям проведены расходы на сумму более 20 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем 13 января, продают – по 8,21 грн./долл., на 0,1% дороже.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,9% по сравнению с 13 января и сегодня составляет 11,78 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,99 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 января, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2760 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,22 грн./долл., на 0,3% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6%, по сравнению с 13 января, и сегодня составляет 11,77 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 12,00 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,07 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 января, немного понизился и сегодня составляет 0,2631/0,2771 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2810 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 января, составляет: гривни к доллару США – 8,004, к евро – 11,656225, к российскому рублю – 0,27003.