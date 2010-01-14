Тимошенко: непопулярных реформ нет

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет прогнозируемым президентом для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не боится ли она стать непопулярным президентом из-за проведения радикальных реформ.

"Опыт многих стран мира свидетельствует о том, что правильные эффективные реформы, если их компетентно объяснить людям, если нацию пригласить партнером... То, мне кажется, что непопулярных реформ нет. Все они так или иначе исправляют систему", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, граждане Украины способны оценить ее деятельность в должности руководителя правительства. "Люди за последние годы моего пребывания при власти знают, что моя позиция была профессиональной и бескомпромиссной к тем оппонентам, которые хотят задержать развитие Украины, которые хотят потреблять ресурсы Украины. Для них я была жестким, непрогнозируемым политиком. И дальше я будут оставаться для них жестким, непрогнозируемым политиком", - предупредила премьер.

"Я буду прогнозируемым президентом для 47 миллионов людей страны", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.