Ведомственные акты будут проходить антикоррупционную экспертизу

Министерство юстиции Украины будет осуществлять государственную регистрацию нормативно-правовых актов министерств и ведомств только при наличии заключения антикоррупционной экспертизы, которая должна прилагаться к проекту акта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующие изменения к Порядку представления нормативно-правовых актов на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и проведения их государственной регистрации подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По словам министра, изменения основываются на положениях закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» и постановления Кабинета министров Украины от 16 сентября 2009 года "Вопросы реализации государственной антикоррупционной политики".

Так, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, которые подаются на государственную регистрацию, должны сопровождаться объяснительной запиской, где должно сообщаться о наличии или отсутствии в нормативно-правовом акте правил и процедур, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений. В случае, если такие риски имеются, вместе с проектом акта в Минюст должен быть подан вывод антикоррупционной экспертизы.

Министр юстиции напомнил, что методология проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 8 декабря 2009 г. №1346. Методология определяет основные этапы проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, основные коррупциогенные факторы, их признаки и рекомендации по их устранению.