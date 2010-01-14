Тимошенко не допускает проигрыша на выборах

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО абсолютно уверена в своей победе на президентских выборах и даже не допускает мысли о проигрыше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у нее план «Б» действий в случае проигрыша.

«Нет никакого плана «Б». У меня есть лишь план «А» (победы), который станет реальностью жизни нашей страны через несколько недель», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что в случае ее проигрыша страной будут править олигархи, а это недопустимо и этого не будет.

«Я считаю, что план «Б» для Украины невозможен, если мы народ, нация, если у нас есть интеллект, духовность и национальная харизма. Я уверена, что плана «Б» не будет», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что в случае победы на выборах олигархическая форма правления в Украине будет заменена на справедливую и демократическую. А те, кто были олигархами, станут обычными украинскими бизнесменами.

«Что касается будущего олигархов, то они станут простыми, возможно, успешными бизнесменами, и будут жить по общим правилам, законам и Конституции, как и живет малый и средний бизнес. И лишь тогда в стране будет гармония и справедливость… Им (олигархам) не нужно бояться, я не буду им делать никаких операций, ничего не буду им отрезать, а просто спокойно поставлю их в границы действия законов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что после ухода от власти олигархов в страну будет заходить крупный иностранный бизнес.