Литвин прогнозирует повторение сценария 2004 года

Кандидат в президенты Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украине во время выборов 2010 года угрожает повторение сценария 2004 года в более тяжелом варианте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил сегодня на встрече с жителями Луцка.

«Как немногие, я знаю, что значит кризис, как и что мы пережили в 2004-м. Тогда я взял на себя ответственность и сделал все, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Сегодня, я обращаюсь ко всем политикам, чтобы они не спекулировали площадями. Кандидаты, которые ради собственной выгоды раздувают конфликты, подвергая людей опасности, не имеют морального права претендовать на поддержку граждан», - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что сегодня украинское общество поссорено и разъединено, и с каждым днем нагнетается то, что разделяет страну. По его словам, в первую очередь, следует говорить о том, что объединяет, что консолидирует, но чтобы вести такую работу, надо иметь “мозги, стальные нервы, колоссальное терпение и ставить интересы людей выше».

В.ЛИТВИН также предостерегает от возможных фальсификаций на выборах. «Новые лазейки в избирательном законодательстве появились в результате голосования двух фракций – ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО. Теперь одни оформляют «мертвых душ» в качестве избирателей, другие – организуют массовое голосование на дому», - сказал он.

В.ЛИТВИН считает, что свободное волеизъявление граждан может быть искажено путем подделки бюллетеней, протоколов избирательных комиссий и подкупа избирателей.