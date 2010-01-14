Янукович: бюджет будет принят в марте

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Государственный бюджет на 2010 год будет принят после выборов главы государства новосформированной коалицией в Верховной Раде в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал сегодня в эфире Харьковской областной государственной телерадиокомпании.

«Бюджет будет принят в марте месяце. Сразу после выборов будет создана новая коалиция, которая сформирует правительство, и сразу же в марте этот вопрос будет решен», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 января на внеочередном заседании Верховная Рада так и не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте Государственного бюджета на 2010 год.